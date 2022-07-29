О нас

Информация о правообладателе: PLATINUM SOUND
Волна по релизу

Релиз deadline
deadline2025 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Великан (prod. by beatpacket)
Великан (prod. by beatpacket)2023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Роза
Роза2023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Дефиле (prod. by Me34 Beat store)
Дефиле (prod. by Me34 Beat store)2023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Кто здесь? (prod. by Me34 Beat store)
Кто здесь? (prod. by Me34 Beat store)2023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Облака
Облака2023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз 11 11
11 112023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Мой стиль
Мой стиль2023 · Сингл · Рома Вольный
Релиз Восход за горизонтом
Восход за горизонтом2022 · Сингл · Рома Вольный

Рома Вольный
Артист

Рома Вольный

