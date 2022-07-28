Информация о правообладателе: All My Friends Label
Сингл · 2022
Пролетарский рейв
Другие альбомы исполнителя
Время колокольчиков2024 · Сингл · MC Жигулевский
Городская тоска2024 · Сингл · MC Жигулевский
Дым табачный воздух выел (На стихи В. Маяковского)2023 · Сингл · MC Жигулевский
Аврора2023 · Сингл · MC Жигулевский
В память о друге2023 · Сингл · MC Жигулевский
Двадцать седьмая осень2022 · Сингл · MC Жигулевский
Пролетарский рейв2022 · Сингл · MC Жигулевский
Лирика2022 · Сингл · MC Жигулевский
Моя свобода2021 · Сингл · MC Жигулевский
В общих чертах2021 · Сингл · MC Жигулевский
Майская погода2021 · Сингл · MC Жигулевский