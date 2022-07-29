О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Heaven is Shining

Heaven is Shining

Альбом  ·  2022

Everybody Needs Somebody to Love

#Поп
Heaven is Shining

Артист

Heaven is Shining

Релиз Everybody Needs Somebody to Love

#

Название

Альбом

1

Трек Do You Love Me

Do You Love Me

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:44

2

Трек Everybody Needs Somebody to Love

Everybody Needs Somebody to Love

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:17

3

Трек Expressway to Your Heart

Expressway to Your Heart

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:14

4

Трек Flip, Flop and Fly

Flip, Flop and Fly

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:41

5

Трек Ghost Riders in the Sky

Ghost Riders in the Sky

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:10

6

Трек Going Back to Miami

Going Back to Miami

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:35

7

Трек Hey Bartender

Hey Bartender

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:43

8

Трек I Ain't Got You

I Ain't Got You

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:42

9

Трек Jailhouse Rock

Jailhouse Rock

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:27

10

Трек Medley 1

Medley 1

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

4:16

11

Трек Medley 2

Medley 2

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:34

12

Трек Messin' with the Kid

Messin' with the Kid

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:50

13

Трек Minnie the Moocher

Minnie the Moocher

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:20

14

Трек Riot in Cell Block Number Nine

Riot in Cell Block Number Nine

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:12

15

Трек Rubber Biscuit

Rubber Biscuit

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:48

16

Трек She Caught the Katy

She Caught the Katy

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

4:12

17

Трек Shot Gun Blues

Shot Gun Blues

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

5:19

18

Трек Soul Finger / Funky Broadway

Soul Finger / Funky Broadway

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

1:38

19

Трек Soul Man

Soul Man

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:59

20

Трек Stand by Your Man

Stand by Your Man

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

1:47

21

Трек Sweet Home Chicago

Sweet Home Chicago

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

7:52

22

Трек Theme from Rawhide

Theme from Rawhide

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

2:34

23

Трек Think

Think

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:15

24

Трек Who's Making Love

Who's Making Love

Heaven is Shining

Everybody Needs Somebody to Love

3:23

Информация о правообладателе: Rosenklang
