Die fidelen Oberfranken

Die fidelen Oberfranken

Альбом  ·  2022

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

Die fidelen Oberfranken

Артист

Die fidelen Oberfranken

Релиз Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

#

Название

Альбом

1

Трек Trusetaler Ländler

Trusetaler Ländler

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:18

2

Трек Urlaub im Harz

Urlaub im Harz

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:00

3

Трек Vergiss das Wandern nicht

Vergiss das Wandern nicht

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:40

4

Трек Verschneite Wälder

Verschneite Wälder

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:46

5

Трек Von Berg zu Berg

Von Berg zu Berg

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:01

6

Трек Von der Wartburg bis zur Saale

Von der Wartburg bis zur Saale

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:54

7

Трек Weihnachtsgruss

Weihnachtsgruss

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:50

8

Трек Wenn der Frühling in die Berge zieht

Wenn der Frühling in die Berge zieht

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

4:04

9

Трек Wenn ich Dich im Dirndl seh'

Wenn ich Dich im Dirndl seh'

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:53

10

Трек Wenn im Pulverschnee

Wenn im Pulverschnee

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

4:01

11

Трек Wer die Berge nicht kennt

Wer die Berge nicht kennt

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:01

12

Трек Willst Du mein Skihaserl sein

Willst Du mein Skihaserl sein

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:18

13

Трек Wintersport im Thüringer Wald

Wintersport im Thüringer Wald

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:40

14

Трек Wir wandern im Schnee

Wir wandern im Schnee

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:34

15

Трек Wir laden Euch zum Wandern ein

Wir laden Euch zum Wandern ein

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

2:44

16

Трек Wo die Berghütte steht, wo der Wind immer weht

Wo die Berghütte steht, wo der Wind immer weht

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:18

17

Трек Zauberland der Berge

Zauberland der Berge

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

1:47

18

Трек Zu den Birken am Bach

Zu den Birken am Bach

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

4:06

19

Трек Zwei Kinder vom Thüringer Wald

Zwei Kinder vom Thüringer Wald

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

3:03

20

Трек Zwischen Rennsteig und Rhön

Zwischen Rennsteig und Rhön

Die fidelen Oberfranken

Eine musikalische Reise mit Herbert Roth, Folge 5

4:02

Информация о правообладателе: Pasenriver Musikproduktion
