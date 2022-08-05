О нас

Frank Sinatra

Frank Sinatra

Альбом  ·  2022

Around the World

#Электроника

8 лайков

Frank Sinatra

Артист

Frank Sinatra

Релиз Around the World

#

Название

Альбом

1

Трек Around the World

Around the World

Frank Sinatra

Around the World

3:20

2

Трек Come Fly with Me

Come Fly with Me

Frank Sinatra

Around the World

3:18

3

Трек Embraceable You

Embraceable You

Frank Sinatra

Around the World

3:24

4

Трек I've Got a Crush on You

I've Got a Crush on You

Frank Sinatra

Around the World

2:16

5

Трек Chicago

Chicago

Frank Sinatra

Around the World

2:12

6

Трек That Old Feeling

That Old Feeling

Frank Sinatra

Around the World

3:35

7

Трек You Go to My Head

You Go to My Head

Frank Sinatra

Around the World

2:02

8

Трек Nice 'n' Easy

Nice 'n' Easy

Frank Sinatra

Around the World

2:46

9

Трек Dream

Dream

Frank Sinatra

Around the World

2:58

10

Трек Try a Little Tenderness

Try a Little Tenderness

Frank Sinatra

Around the World

3:22

11

Трек Moonlight in Vermont

Moonlight in Vermont

Frank Sinatra

Around the World

3:32

12

Трек Fools Rush In

Fools Rush In

Frank Sinatra

Around the World

3:15

13

Трек April in Paris

April in Paris

Frank Sinatra

Around the World

2:49

14

Трек Blue Hawaii

Blue Hawaii

Frank Sinatra

Around the World

2:43

15

Трек London by Night

London by Night

Frank Sinatra

Around the World

3:23

16

Трек She's Funny That Way

She's Funny That Way

Frank Sinatra

Around the World

3:56

17

Трек Autumn in New York

Autumn in New York

Frank Sinatra

Around the World

4:37

18

Трек I Love Paris

I Love Paris

Frank Sinatra

Around the World

1:49

19

Трек South of the Border

South of the Border

Frank Sinatra

Around the World

2:49

Информация о правообладателе: Rabbit Musik
Волна по релизу
