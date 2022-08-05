О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Bobby Vee

Альбом  ·  2022

Tenderly Yours

#Электроника
Артист

Релиз Tenderly Yours

#

Название

Альбом

1

Трек Tenderly Yours

Tenderly Yours

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:00

2

Трек What's Your Name

What's Your Name

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:01

3

Трек Sharing You

Sharing You

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:01

4

Трек Forget Me Not

Forget Me Not

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:47

5

Трек In My Baby's Eyes

In My Baby's Eyes

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:06

6

Трек You Better Move On

You Better Move On

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:37

7

Трек I'll Be Home for Christmas

I'll Be Home for Christmas

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:58

8

Трек A Not so Merry Christmas

A Not so Merry Christmas

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:14

9

Трек Teardrops Fall Like Rain

Teardrops Fall Like Rain

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:37

10

Трек I Can't Say Goodbye

I Can't Say Goodbye

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:04

11

Трек A Christmas Wish

A Christmas Wish

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:26

12

Трек A Forever Kind of Love

A Forever Kind of Love

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:23

13

Трек My Golden Chance

My Golden Chance

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:48

14

Трек Christmas Vacation

Christmas Vacation

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:49

15

Трек Please Don't Ask About Barbara

Please Don't Ask About Barbara

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:01

16

Трек There's No Place Like Home for the Holidays

There's No Place Like Home for the Holidays

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:07

17

Трек My Christmas Love

My Christmas Love

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:51

18

Трек The Night Has a Thousand Eyes

The Night Has a Thousand Eyes

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:34

19

Трек Winter Wonderland

Winter Wonderland

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:32

20

Трек Guess Who

Guess Who

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:39

21

Трек White Christmas

White Christmas

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:55

22

Трек Silent Night

Silent Night

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:57

23

Трек Anonymous Phone Call

Anonymous Phone Call

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:14

24

Трек Silver Bells

Silver Bells

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:11

25

Трек Blue Christmas

Blue Christmas

Bobby Vee

Tenderly Yours

2:07

26

Трек Jingle Bell Rock

Jingle Bell Rock

Bobby Vee

Tenderly Yours

1:47

Информация о правообладателе: Kenzo Records
