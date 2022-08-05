О нас

Hardrock Gunter

Hardrock Gunter

Альбом  ·  2022

Honky Tonk Baby

Hardrock Gunter

Артист

Hardrock Gunter

Релиз Honky Tonk Baby

#

Название

Альбом

1

Трек Honky Tonk Baby

Honky Tonk Baby

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:33

2

Трек Honky Tonk Blues

Honky Tonk Blues

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:54

3

Трек Gonna Dance All Night

Gonna Dance All Night

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:39

4

Трек Sixty Minute Man

Sixty Minute Man

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:18

5

Трек Dixieland Boogie

Dixieland Boogie

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:18

6

Трек Birmingham Bounce

Birmingham Bounce

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:47

7

Трек Hesitation Boogie

Hesitation Boogie

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:33

8

Трек Lonesome Blues

Lonesome Blues

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:41

9

Трек Where Have You Been

Where Have You Been

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:50

10

Трек You Played on My Piano

You Played on My Piano

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

3:01

11

Трек Gonna Dance All Night (Second Version)

Gonna Dance All Night (Second Version)

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:23

12

Трек Guitar on the Mountain

Guitar on the Mountain

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:12

13

Трек Like the Lovers Do

Like the Lovers Do

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:32

14

Трек Whoo I Mean Whee

Whoo I Mean Whee

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:44

15

Трек I'll Give 'Em Rhythm

I'll Give 'Em Rhythm

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

3:02

16

Трек Rock-A-Bop-Baby

Rock-A-Bop-Baby

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:45

17

Трек Boppin' to Grandfathers Clock

Boppin' to Grandfathers Clock

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:54

18

Трек Oh Lonesome Me

Oh Lonesome Me

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:37

19

Трек I Put My Britches on Just Like Everybody Else

I Put My Britches on Just Like Everybody Else

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:17

20

Трек Bloodshot Eyes

Bloodshot Eyes

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:58

21

Трек Chattanooga Shoe Shine Boy

Chattanooga Shoe Shine Boy

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

3:03

22

Трек Let Me Be a Fool

Let Me Be a Fool

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:17

23

Трек Juke Box Help Me Find My Baby

Juke Box Help Me Find My Baby

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:36

24

Трек Spring Has Sprung

Spring Has Sprung

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

3:08

25

Трек Turn the Other Cheek

Turn the Other Cheek

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:42

26

Трек Bonaparte's Retreat

Bonaparte's Retreat

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

2:38

27

Трек The Right Key but the Wrong Keyhole

The Right Key but the Wrong Keyhole

Hardrock Gunter

Honky Tonk Baby

1:55

Информация о правообладателе: Kenzo Records
