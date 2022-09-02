О нас

Jolina Carl

Jolina Carl

Альбом  ·  2022

Hallo, ich bin Jolina Carl

#Фолк, народная
Jolina Carl

Артист

Jolina Carl

Релиз Hallo, ich bin Jolina Carl

#

Название

Альбом

1

Трек Liebeskummer lohnt sich nicht

Liebeskummer lohnt sich nicht

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

2:48

2

Трек Das ist sowas von verboten

Das ist sowas von verboten

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:48

3

Трек Wir leben nur einmal

Wir leben nur einmal

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:02

4

Трек Ich brauch mehr von Dir (I Need More of You)

Ich brauch mehr von Dir (I Need More of You)

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:36

5

Трек Geile Zeiten

Geile Zeiten

Jolina Carl

,

Graham Bonney

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:11

6

Трек Ich steh zu Dir (Stand by Your Man)

Ich steh zu Dir (Stand by Your Man)

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

2:58

7

Трек Du und Ich

Du und Ich

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:17

8

Трек Ehrbares Mädchen (Good Hearted Woman)

Ehrbares Mädchen (Good Hearted Woman)

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:58

9

Трек Heimweh

Heimweh

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:28

10

Трек One Way Wind

One Way Wind

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

4:18

11

Трек Lange noch kein Cowboy

Lange noch kein Cowboy

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:01

12

Трек Sie bekommt Dich (She's Got You)

Sie bekommt Dich (She's Got You)

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:25

13

Трек No No Never

No No Never

Jolina Carl

Hallo, ich bin Jolina Carl

3:16

Информация о правообладателе: Fiesta Records
