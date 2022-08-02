О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

#Эмбиент
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

#

Название

Альбом

1

Трек Ichnite (Ethnic Deep House Mix)

Ichnite (Ethnic Deep House Mix)

Claude Ravin

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:10

2

Трек Blue Reflections

Blue Reflections

Marcus Benjamin

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:32

3

Трек Girls & Fairies (Poolside Mix)

Girls & Fairies (Poolside Mix)

Sebastien Busto

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:51

4

Трек Sunwaves

Sunwaves

Kevin Lamar

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:20

5

Трек Magic Memories of Love (Sunset Mix)

Magic Memories of Love (Sunset Mix)

Pat Meadows

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:21

6

Трек Sax Track

Sax Track

Espuma

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:41

7

Трек Pure Love (Del Mar Chilout Mix)

Pure Love (Del Mar Chilout Mix)

José Martínez

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

7:16

8

Трек Pure Love

Pure Love

Tevin Adkison

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:37

9

Трек Ethno World (Orgánica Mix)

Ethno World (Orgánica Mix)

Philippe Guillermic

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:28

10

Трек Siesta

Siesta

Viva la Mar

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:13

11

Трек Bay Nikola (Ethno Deep Mix)

Bay Nikola (Ethno Deep Mix)

Profesor Esteban

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:33

12

Трек Gin-Tonic

Gin-Tonic

Lucas Dumont

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:50

13

Трек N-Joy (Rooftop Mix)

N-Joy (Rooftop Mix)

James Clark

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:18

14

Трек Tasty Lips

Tasty Lips

Mathew Maxwell

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:29

15

Трек Belly Love (Mediterraneo Mix)

Belly Love (Mediterraneo Mix)

Mysteryo José

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:46

16

Трек Bubbles & Blessings

Bubbles & Blessings

Fabrizio Aurea

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:46

17

Трек Tainted Skin (Original Mix)

Tainted Skin (Original Mix)

Esteban Rodriguez

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:51

18

Трек House on the Tree

House on the Tree

Vicente Da Silva

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:50

19

Трек Eivissa

Eivissa

Yanox

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

5:31

20

Трек Good Vibes

Good Vibes

Steve Paxson

Laid-Back Lounge (The Best Mix of Super Chilled Electronic Lounge, Soft House, Ibiza Lounge, Chill House & Sunset Lounge Music)

6:39

Информация о правообладателе: Colourizon
