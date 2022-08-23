О нас

Karaoketop

Karaoketop

Альбом  ·  2022

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

#Караоке
Karaoketop

Артист

Karaoketop

Релиз Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

#

Название

Альбом

1

Трек Cambiare (Originally Performed by Alex Baroni) [Karaoke Version]

Cambiare (Originally Performed by Alex Baroni) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

4:16

2

Трек Tropicana (Originally Performed by Boomdabash, Annalisa, Takagi e Ketra - ) [Karaoke Version]

Tropicana (Originally Performed by Boomdabash, Annalisa, Takagi e Ketra - ) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

2:52

3

Трек Bagno a mezzanotte (Originally Performed by Elodie) [Karaoke Version]

Bagno a mezzanotte (Originally Performed by Elodie) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

3:04

4

Трек La dolce vita (Originally Performed by Fedez, Tananai, Mara Sattei) [Karaoke Version]

La dolce vita (Originally Performed by Fedez, Tananai, Mara Sattei) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

3:10

5

Трек Uno su mille (Originally Performed by Gianni Morandi) [Karaoke Version]

Uno su mille (Originally Performed by Gianni Morandi) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

4:08

6

Трек Non mollare mai (Originally Performed by Gigi D'Alessio) [Karaoke Version]

Non mollare mai (Originally Performed by Gigi D'Alessio) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

4:18

7

Трек Supermodel (Originally Performed by Måneskin) [Karaoke Version]

Supermodel (Originally Performed by Måneskin) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

2:27

8

Трек Almeno tu nell'universo (Originally Performed by Mia Martini) [Karaoke Version]

Almeno tu nell'universo (Originally Performed by Mia Martini) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

5:08

9

Трек La donna del mio amico (Originally Performed by Pooh) [Karaoke Version]

La donna del mio amico (Originally Performed by Pooh) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

5:15

10

Трек Vieni nel mio cuore (Originally Performed by Ultimo) [Karaoke Version]

Vieni nel mio cuore (Originally Performed by Ultimo) [Karaoke Version]

Karaoketop

Karaoketop Collection, Vol. 46 (Karaoke Versions)

2:55

Информация о правообладателе: KaraokeTop
