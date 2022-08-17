О нас

Coffee Shop Jazz Relax

Артист

Coffee Shop Jazz Relax

Релиз Safe Place

#

Название

Альбом

1

Трек Smooth Live Jazz Band

Smooth Live Jazz Band

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

1:24

2

Трек Late Night Jazz Vibes

Late Night Jazz Vibes

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

1:38

3

Трек Smooth Jazz Band

Smooth Jazz Band

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

2:10

4

Трек Live Jazz in the Club

Live Jazz in the Club

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

2:24

5

Трек Dinner Jazz Band

Dinner Jazz Band

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

1:36

6

Трек Coffee & Chill

Coffee & Chill

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

2:43

7

Трек Drinking on the Rocks

Drinking on the Rocks

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

3:45

8

Трек Suited Up

Suited Up

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

2:36

9

Трек More Caffeine Please

More Caffeine Please

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

3:50

10

Трек Tuxedo Jazz

Tuxedo Jazz

Coffee Shop Jazz Relax

Safe Place

2:40

11

Трек A New Era

A New Era

Good Mood Music Academy

Safe Place

1:48

12

Трек Feel Good Funk

Feel Good Funk

Good Mood Music Academy

Safe Place

3:21

13

Трек 80'S Funk

80'S Funk

Good Mood Music Academy

Safe Place

3:31

14

Трек Riding the Funk Train

Riding the Funk Train

Good Mood Music Academy

Safe Place

3:28

15

Трек Slow Funk Beat

Slow Funk Beat

Good Mood Music Academy

Safe Place

3:41

16

Трек Funky Lady

Funky Lady

Good Mood Music Academy

Safe Place

3:37

17

Трек Los Angeles Funk

Los Angeles Funk

Good Mood Music Academy

Safe Place

3:22

18

Трек No Smoking

No Smoking

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:28

19

Трек Hinged

Hinged

Background Instrumental Jazz

Safe Place

3:32

20

Трек Victory Jazz

Victory Jazz

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:17

21

Трек We Won

We Won

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:24

22

Трек Convenience

Convenience

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:03

23

Трек Good Guys

Good Guys

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:20

24

Трек Timeless

Timeless

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:24

25

Трек Entertainment

Entertainment

Background Instrumental Jazz

Safe Place

1:40

26

Трек Stability

Stability

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:13

27

Трек Values

Values

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:16

28

Трек One Month

One Month

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:20

29

Трек Working Well

Working Well

Background Instrumental Jazz

Safe Place

3:28

30

Трек Fresh Vibes

Fresh Vibes

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:13

31

Трек Clear Jazz

Clear Jazz

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:03

32

Трек Chaos

Chaos

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:24

33

Трек Take Control

Take Control

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:20

34

Трек Jewel

Jewel

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:20

35

Трек Auburn Jazz

Auburn Jazz

Background Instrumental Jazz

Safe Place

1:24

36

Трек What You Want

What You Want

Background Instrumental Jazz

Safe Place

1:48

37

Трек Talk About

Talk About

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:04

38

Трек Jive

Jive

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:17

39

Трек Is This Real

Is This Real

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:24

40

Трек Hopeful

Hopeful

Background Instrumental Jazz

Safe Place

2:03

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
