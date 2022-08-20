О нас

Piano Sleep

Piano Sleep

,

Piano Dreams

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Piano Rest

#Эмбиент
Piano Sleep

Артист

Piano Sleep

Релиз Piano Rest

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Piano Rest

3:59

2

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Piano Rest

3:58

3

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Piano Rest

0:56

4

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Piano Rest

2:24

5

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Piano Rest

2:33

6

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Piano Rest

2:48

7

Трек Platinum Jubilee

Platinum Jubilee

PianoDreams

Piano Rest

1:32

8

Трек Pretty Streets

Pretty Streets

PianoDreams

Piano Rest

1:28

9

Трек My Beautiful Family

My Beautiful Family

PianoDreams

Piano Rest

1:46

10

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

PianoDreams

Piano Rest

1:40

11

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Piano Rest

3:07

12

Трек Summer 2022

Summer 2022

PianoDreams

Piano Rest

1:26

13

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Piano Rest

1:35

14

Трек Sleep Piano, Pt. 2

Sleep Piano, Pt. 2

Piano Sleep

Piano Rest

1:46

15

Трек Sleep Piano, Pt. 7

Sleep Piano, Pt. 7

Piano Sleep

Piano Rest

2:50

16

Трек Sleep Piano, Pt. 8

Sleep Piano, Pt. 8

Piano Sleep

Piano Rest

2:20

17

Трек Sleep Piano, Pt. 9

Sleep Piano, Pt. 9

Piano Sleep

Piano Rest

2:33

18

Трек Sleep Piano, Pt. 10

Sleep Piano, Pt. 10

Piano Sleep

Piano Rest

1:42

19

Трек Sleep Piano, Pt. 12

Sleep Piano, Pt. 12

Piano Sleep

Piano Rest

2:03

20

Трек Sleep Piano, Pt. 13

Sleep Piano, Pt. 13

Piano Sleep

Piano Rest

2:07

21

Трек Sleep Piano, Pt. 14

Sleep Piano, Pt. 14

Piano Sleep

Piano Rest

2:38

22

Трек Sleep Piano, Pt. 16

Sleep Piano, Pt. 16

Piano Sleep

Piano Rest

1:40

23

Трек Sleep Piano, Pt. 18

Sleep Piano, Pt. 18

Piano Sleep

Piano Rest

2:58

24

Трек Sleep Piano, Pt. 19

Sleep Piano, Pt. 19

Piano Sleep

Piano Rest

2:16

25

Трек Sleep Piano, Pt. 20

Sleep Piano, Pt. 20

Piano Sleep

Piano Rest

1:38

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
Волна по релизу
