Lofi Beats

Lofi Beats

for Work, Lofi Beats,

Coffe Lofi

Альбом  ·  2022

Strange Addiction

#Электроника
Lofi Beats

Артист

Lofi Beats

Релиз Strange Addiction

#

Название

Альбом

1

Трек Sweet Lofi Moment

Sweet Lofi Moment

Coffe Lofi

Strange Addiction

2:31

2

Трек Hopeful (Lofi Chill Beat)

Hopeful (Lofi Chill Beat)

Coffe Lofi

Strange Addiction

2:13

3

Трек Melancholy in Lofi

Melancholy in Lofi

Coffe Lofi

Strange Addiction

1:49

4

Трек Chillin with Lofi Jazz

Chillin with Lofi Jazz

Coffe Lofi

Strange Addiction

1:33

5

Трек Melancholic Flutes

Melancholic Flutes

Coffe Lofi

Strange Addiction

2:00

6

Трек Into Sadness

Into Sadness

Coffe Lofi

Strange Addiction

2:04

7

Трек Rio Calling

Rio Calling

Coffe Lofi

Strange Addiction

2:04

8

Трек Sad Vibes

Sad Vibes

Lofi Beats

Strange Addiction

2:14

9

Трек I Feel Depressed

I Feel Depressed

Lofi Beats

Strange Addiction

2:16

10

Трек Therapy Needed

Therapy Needed

Lofi Beats

Strange Addiction

2:37

11

Трек Relaxing by the River

Relaxing by the River

Lofi Beats

Strange Addiction

2:20

12

Трек Indian Summer

Indian Summer

Lofi Beats

Strange Addiction

2:12

13

Трек Studying with a View

Studying with a View

Lofi Beats

Strange Addiction

2:28

14

Трек Jazz Coffee House Beat

Jazz Coffee House Beat

Lofi Beats

Strange Addiction

2:08

15

Трек Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Lofi Beats

Strange Addiction

2:39

16

Трек Lofi Sweetness

Lofi Sweetness

Lofi Beats for Work

Strange Addiction

2:07

17

Трек Meaningful Lofi

Meaningful Lofi

Lofi Beats for Work

Strange Addiction

2:07

18

Трек Sad & Depressed

Sad & Depressed

Lofi Beats

Strange Addiction

4:20

19

Трек Spiderplants

Spiderplants

Lofi Beats

Strange Addiction

2:11

Информация о правообладателе: Lo-chill Beats
