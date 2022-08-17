О нас

The Background Noise Company

The Background Noise Company

Альбом  ·  2022

The Right Noises

#Эмбиент
The Background Noise Company

Артист

The Background Noise Company

Релиз The Right Noises

#

Название

Альбом

1

Трек Unfamiliar

Unfamiliar

The Background Noise Company

The Right Noises

0:55

2

Трек Purposeful and Handy

Purposeful and Handy

The Background Noise Company

The Right Noises

1:48

3

Трек Omnipresent

Omnipresent

The Background Noise Company

The Right Noises

1:13

4

Трек Jiggle and Dip

Jiggle and Dip

The Background Noise Company

The Right Noises

1:02

5

Трек Ocean Resemblance

Ocean Resemblance

The Background Noise Company

The Right Noises

0:56

6

Трек Off-Task

Off-Task

The Background Noise Company

The Right Noises

1:46

7

Трек Salt Plain

Salt Plain

The Background Noise Company

The Right Noises

1:26

8

Трек Good Sound Sleep

Good Sound Sleep

The Background Noise Company

The Right Noises

1:30

9

Трек Random Rhythms

Random Rhythms

The Background Noise Company

The Right Noises

1:42

10

Трек Impulse Noise Arises

Impulse Noise Arises

The Background Noise Company

The Right Noises

1:31

11

Трек Baby Bristles

Baby Bristles

The Background Noise Company

The Right Noises

1:28

12

Трек Stillpoint

Stillpoint

The Background Noise Company

The Right Noises

0:58

13

Трек At Night or at Any Time

At Night or at Any Time

The Background Noise Company

The Right Noises

1:08

14

Трек A Quiet One

A Quiet One

The Background Noise Company

The Right Noises

0:58

15

Трек Packed with Sophistication

Packed with Sophistication

The Background Noise Company

The Right Noises

1:17

16

Трек Sought-After

Sought-After

The Background Noise Company

The Right Noises

1:08

17

Трек Work Pressure

Work Pressure

The Background Noise Company

The Right Noises

2:04

18

Трек Spurious

Spurious

The Background Noise Company

The Right Noises

1:08

19

Трек Music Tones

Music Tones

The Background Noise Company

The Right Noises

0:53

20

Трек Ultimate Comfort

Ultimate Comfort

The Background Noise Company

The Right Noises

0:48

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
