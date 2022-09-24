О нас

Lofi Quality Content

Lofi Quality Content

,

Lofi Beats

,

Lo-Fi for Studying

Альбом  ·  2022

Gaze at the Stars

#Электроника
Lofi Quality Content

Артист

Lofi Quality Content

Релиз Gaze at the Stars

#

Название

Альбом

1

Трек Study Hip-Hop Beat

Study Hip-Hop Beat

Lofi Beats

Gaze at the Stars

3:54

2

Трек Lofi & Chill (Instrumental)

Lofi & Chill (Instrumental)

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:27

3

Трек Lofi Nation

Lofi Nation

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:30

4

Трек Lofi Godfather Piano

Lofi Godfather Piano

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:30

5

Трек Lofi Melancholy Beats

Lofi Melancholy Beats

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:36

6

Трек Lofi Piano Bar Chillout

Lofi Piano Bar Chillout

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:56

7

Трек Lazy Sunday

Lazy Sunday

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:04

8

Трек Under a Bridge

Under a Bridge

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:42

9

Трек I Love My New Camera

I Love My New Camera

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:04

10

Трек Microdosing

Microdosing

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:04

11

Трек Prospect Park

Prospect Park

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:02

12

Трек Brooklyn Streets

Brooklyn Streets

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:51

13

Трек Legalise Drugs

Legalise Drugs

Lofi Beats

Gaze at the Stars

1:51

14

Трек Sad Vibes

Sad Vibes

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:14

15

Трек I Feel Depressed

I Feel Depressed

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:16

16

Трек Therapy Needed

Therapy Needed

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:37

17

Трек Indian Summer

Indian Summer

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:12

18

Трек Studying with a View

Studying with a View

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:28

19

Трек Jazz Coffee House Beat

Jazz Coffee House Beat

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:08

20

Трек Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:39

21

Трек When the Euphoria Kicks In

When the Euphoria Kicks In

Lo-Fi for Studying

Gaze at the Stars

2:18

22

Трек Spiderplants

Spiderplants

Lofi Beats

Gaze at the Stars

2:11

23

Трек Sleep Walking

Sleep Walking

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:21

24

Трек Views over the Golden Gate Bridge

Views over the Golden Gate Bridge

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:24

25

Трек Atmospheric Tales

Atmospheric Tales

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:14

26

Трек Romance in the City

Romance in the City

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:14

27

Трек A New Chapter Starts Now

A New Chapter Starts Now

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:14

28

Трек Why Do I Cry

Why Do I Cry

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:14

29

Трек Glamping

Glamping

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

2:14

30

Трек Hike with Me

Hike with Me

Lofi Quality Content

Gaze at the Stars

1:55

Информация о правообладателе: Lofi Factory
