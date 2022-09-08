О нас

LofiCentral

LofiCentral

,

Lofi Tokyo

,

Lofi Beats

Альбом  ·  2022

Zen Relief

#Электроника
LofiCentral

Артист

LofiCentral

Релиз Zen Relief

#

Название

Альбом

1

Трек Instrumental Lofi Beat

Instrumental Lofi Beat

Lofi Beats

Zen Relief

3:43

2

Трек Study Hip-Hop Beat

Study Hip-Hop Beat

Lofi Beats

Zen Relief

3:54

3

Трек Relax Lofi Beat

Relax Lofi Beat

Lofi Beats

Zen Relief

3:51

4

Трек Dark Chill Beat

Dark Chill Beat

Lofi Beats

Zen Relief

1:20

5

Трек Sleepy Lofi Owl

Sleepy Lofi Owl

Lofi Tokyo

Zen Relief

2:27

6

Трек Lofi & Chill (Instrumental)

Lofi & Chill (Instrumental)

Lofi Beats

Zen Relief

1:27

7

Трек Moving Forward

Moving Forward

LofiCentral

Zen Relief

1:36

8

Трек Dreaming Awake

Dreaming Awake

LofiCentral

Zen Relief

1:30

9

Трек Cry Me Rivers

Cry Me Rivers

LofiCentral

Zen Relief

1:46

10

Трек I Got a New Vape

I Got a New Vape

Lofi Beats

Zen Relief

2:03

11

Трек Phone Addict

Phone Addict

Lofi Beats

Zen Relief

1:51

12

Трек Trip Hop Lofi

Trip Hop Lofi

Lofi Beats

Zen Relief

2:02

13

Трек Sad Vibes

Sad Vibes

Lofi Beats

Zen Relief

2:14

14

Трек I Feel Depressed

I Feel Depressed

Lofi Beats

Zen Relief

2:16

15

Трек Therapy Needed

Therapy Needed

Lofi Beats

Zen Relief

2:37

16

Трек Relaxing by the River

Relaxing by the River

Lofi Beats

Zen Relief

2:20

17

Трек Indian Summer

Indian Summer

Lofi Beats

Zen Relief

2:12

18

Трек Studying with a View

Studying with a View

Lofi Beats

Zen Relief

2:28

19

Трек Jazz Coffee House Beat

Jazz Coffee House Beat

Lofi Beats

Zen Relief

2:08

20

Трек Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Lofi Beats

Zen Relief

2:39

21

Трек Sad & Depressed

Sad & Depressed

Lofi Beats

Zen Relief

4:20

22

Трек My Wifey

My Wifey

LofiCentral

Zen Relief

2:37

23

Трек Contemplating Life

Contemplating Life

LofiCentral

Zen Relief

2:32

24

Трек Lofi People

Lofi People

LofiCentral

Zen Relief

2:32

25

Трек Matcha

Matcha

LofiCentral

Zen Relief

2:32

26

Трек Village Walk

Village Walk

LofiCentral

Zen Relief

2:37

27

Трек Happy Anniversary

Happy Anniversary

LofiCentral

Zen Relief

2:22

28

Трек Sensual Lofi Beats

Sensual Lofi Beats

LofiCentral

Zen Relief

2:32

29

Трек Lysergic Acid Diethylamide

Lysergic Acid Diethylamide

Lofi Tokyo

Zen Relief

2:24

30

Трек Spiderplants

Spiderplants

Lofi Beats

Zen Relief

2:11

Информация о правообладателе: Lofi Factory
