Nature Of Sweden

Nature Of Sweden

,

Water Soundscapes

,

Calming Ocean

Альбом  ·  2022

Sleep on the Ocean

#Эмбиент
Nature Of Sweden

Артист

Nature Of Sweden

Релиз Sleep on the Ocean

#

Название

Альбом

1

Трек Sea Meditations, Pt. 1

Sea Meditations, Pt. 1

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

3:02

2

Трек Sea Meditations, Pt. 5

Sea Meditations, Pt. 5

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

4:43

3

Трек Sea Meditations, Pt. 8

Sea Meditations, Pt. 8

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

5:29

4

Трек Sea Meditations, Pt. 9

Sea Meditations, Pt. 9

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

5:16

5

Трек Sea Meditations, Pt. 10

Sea Meditations, Pt. 10

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

6:23

6

Трек Sea Meditations, Pt. 13

Sea Meditations, Pt. 13

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

2:32

7

Трек Sea Meditations, Pt. 14

Sea Meditations, Pt. 14

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

7:18

8

Трек Sea Meditations, Pt. 16

Sea Meditations, Pt. 16

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

3:30

9

Трек Sea Meditations, Pt. 15

Sea Meditations, Pt. 15

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

6:46

10

Трек Sea Meditations, Pt. 18

Sea Meditations, Pt. 18

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

3:58

11

Трек Sea Meditations, Pt. 20

Sea Meditations, Pt. 20

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

2:52

12

Трек Bruits De Pluie

Bruits De Pluie

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

1:57

13

Трек Deep Ocean, Pt. 30

Deep Ocean, Pt. 30

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

1:47

14

Трек Ocean Tastemaker

Ocean Tastemaker

Calming Ocean

Sleep on the Ocean

3:21

15

Трек Ocean Defender, Pt. 29

Ocean Defender, Pt. 29

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

5:21

16

Трек Prime Ocean, Pt. 2

Prime Ocean, Pt. 2

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:31

17

Трек Prime Ocean, Pt. 3

Prime Ocean, Pt. 3

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

1:51

18

Трек Prime Ocean, Pt. 7

Prime Ocean, Pt. 7

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

1:54

19

Трек Prime Ocean, Pt. 8

Prime Ocean, Pt. 8

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

1:29

20

Трек Prime Ocean, Pt. 10

Prime Ocean, Pt. 10

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:23

21

Трек Prime Ocean, Pt. 11

Prime Ocean, Pt. 11

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

3:05

22

Трек Prime Ocean, Pt. 12

Prime Ocean, Pt. 12

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:47

23

Трек Prime Ocean, Pt. 13

Prime Ocean, Pt. 13

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:58

24

Трек Prime Ocean, Pt. 15

Prime Ocean, Pt. 15

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

5:47

25

Трек Prime Ocean, Pt. 17

Prime Ocean, Pt. 17

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:31

26

Трек Prime Ocean, Pt. 18

Prime Ocean, Pt. 18

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

6:06

27

Трек Prime Ocean, Pt. 20

Prime Ocean, Pt. 20

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

4:49

28

Трек Prime Ocean, Pt. 21

Prime Ocean, Pt. 21

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

4:39

29

Трек Prime Ocean, Pt. 22

Prime Ocean, Pt. 22

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:09

30

Трек Prime Ocean, Pt. 23

Prime Ocean, Pt. 23

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

7:58

31

Трек Prime Ocean, Pt. 24

Prime Ocean, Pt. 24

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

3:06

32

Трек Prime Ocean, Pt. 25

Prime Ocean, Pt. 25

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:55

33

Трек Prime Ocean, Pt. 26

Prime Ocean, Pt. 26

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

4:39

34

Трек Prime Ocean, Pt. 27

Prime Ocean, Pt. 27

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

3:00

35

Трек Prime Ocean, Pt. 28

Prime Ocean, Pt. 28

Water Soundscapes

Sleep on the Ocean

2:44

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
