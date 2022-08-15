О нас

Sonidos de la Naturaleza

Sonidos de la Naturaleza

Альбом  ·  2022

Thrill of Canyoneering

#Эмбиент
Sonidos de la Naturaleza

Артист

Sonidos de la Naturaleza

Релиз Thrill of Canyoneering

#

Название

Альбом

1

Трек Colorful Landscape

Colorful Landscape

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

1:51

2

Трек Steep and Narrow

Steep and Narrow

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

0:59

3

Трек Sandstone Canyons

Sandstone Canyons

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

1:30

4

Трек Yosemite

Yosemite

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

1:54

5

Трек Geared Up

Geared Up

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

1:05

6

Трек Hiker's Haven

Hiker's Haven

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

2:22

7

Трек The Stone Looks Different

The Stone Looks Different

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

2:01

8

Трек Layers of the Earths History

Layers of the Earths History

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

2:01

9

Трек Otherworldly Passageways

Otherworldly Passageways

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

1:44

10

Трек Backpacking

Backpacking

Sonidos de la Naturaleza

Thrill of Canyoneering

4:48

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
