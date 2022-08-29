Информация о правообладателе: Desficio Records
Сингл · 2022
La Luz del Sol
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы исполнителя
Descubrir el Fuego de Nuevo2023 · Альбом · Carlos Vargas
La Noche de San Juan2022 · Сингл · Carlos Vargas
Valiente Luchadora (40 Aniversario)2022 · Альбом · Carlos Vargas
Valiente Luchadora (Jj Doc Remix)2022 · Сингл · Carlos Vargas
La Luz del Sol2022 · Сингл · Carlos Vargas
Entre la Mar y el Río2022 · Сингл · Carlos Vargas
Nadie Más Existe2022 · Сингл · Carlos Vargas
Agua2022 · Сингл · Carlos Vargas
Camino del Sur2021 · Альбом · Carlos Vargas
¡Directos!2021 · Альбом · Carlos Vargas
Cuatro Décadas2021 · Альбом · Carlos Vargas
Danço Balanço2021 · Альбом · Carlos Vargas
El Collar del Tiempo (Remixes)2020 · Сингл · Carlos Vargas
Rengo2019 · Альбом · Carlos Vargas