Carlos Vargas

Carlos Vargas

Сингл  ·  2022

La Luz del Sol

#Рок
Carlos Vargas

Артист

Carlos Vargas

Релиз La Luz del Sol

#

Название

Альбом

1

Трек La Luz del Sol

La Luz del Sol

Carlos Vargas

La Luz del Sol

4:06

Информация о правообладателе: Desficio Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз Descubrir el Fuego de Nuevo
Descubrir el Fuego de Nuevo2023 · Альбом · Carlos Vargas
Релиз La Noche de San Juan
La Noche de San Juan2022 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз Valiente Luchadora (40 Aniversario)
Valiente Luchadora (40 Aniversario)2022 · Альбом · Carlos Vargas
Релиз Valiente Luchadora (Jj Doc Remix)
Valiente Luchadora (Jj Doc Remix)2022 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз La Luz del Sol
La Luz del Sol2022 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз Entre la Mar y el Río
Entre la Mar y el Río2022 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз Nadie Más Existe
Nadie Más Existe2022 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз Agua
Agua2022 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз Camino del Sur
Camino del Sur2021 · Альбом · Carlos Vargas
Релиз ¡Directos!
¡Directos!2021 · Альбом · Carlos Vargas
Релиз Cuatro Décadas
Cuatro Décadas2021 · Альбом · Carlos Vargas
Релиз Danço Balanço
Danço Balanço2021 · Альбом · Carlos Vargas
Релиз El Collar del Tiempo (Remixes)
El Collar del Tiempo (Remixes)2020 · Сингл · Carlos Vargas
Релиз Rengo
Rengo2019 · Альбом · Carlos Vargas

