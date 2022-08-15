О нас

Jazz Instrumental Chill

Jazz Instrumental Chill

Background Instrumental Jazz

Альбом  ·  2022

Baywalk

#Джаз
Jazz Instrumental Chill

Артист

Jazz Instrumental Chill

Релиз Baywalk

Название

Альбом

1

Трек Take Control

Take Control

Background Instrumental Jazz

Baywalk

2:20

2

Трек Jewel

Jewel

Background Instrumental Jazz

Baywalk

2:20

3

Трек Auburn Jazz

Auburn Jazz

Background Instrumental Jazz

Baywalk

1:24

4

Трек Sanity

Sanity

Background Instrumental Jazz

Baywalk

1:36

5

Трек Consideration

Consideration

Background Instrumental Jazz

Baywalk

1:57

6

Трек What You Want

What You Want

Background Instrumental Jazz

Baywalk

1:48

7

Трек Talk About

Talk About

Background Instrumental Jazz

Baywalk

2:04

8

Трек Jive

Jive

Background Instrumental Jazz

Baywalk

2:17

9

Трек Is This Real

Is This Real

Background Instrumental Jazz

Baywalk

2:24

10

Трек Hopeful

Hopeful

Background Instrumental Jazz

Baywalk

2:03

11

Трек Award

Award

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

2:14

12

Трек Happy Tears

Happy Tears

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

2:20

13

Трек Accomplished

Accomplished

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

3:45

14

Трек Integrity

Integrity

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

1:38

15

Трек Star of the Show

Star of the Show

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

2:26

16

Трек Applause

Applause

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

1:45

17

Трек Smile Bright

Smile Bright

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

3:05

18

Трек Kind Words

Kind Words

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

2:08

19

Трек Opportunity

Opportunity

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

3:08

20

Трек Released

Released

Jazz Instrumental Chill

Baywalk

2:17

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
