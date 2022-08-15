О нас

Binaural Healing

,

Epic Soundscapes

,

Anti-stress

Альбом  ·  2022

Caress

#Эмбиент
Артист

Релиз Caress

#

Название

Альбом

1

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 18

Simple Stress Reducing Music, Pt. 18

New Age Anti Stress Universe

Caress

2:14

2

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .11

Humpday Chill Sounds, Pt .11

Epic Soundscapes

Caress

1:16

3

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .12

Humpday Chill Sounds, Pt .12

Epic Soundscapes

Caress

1:06

4

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .13

Humpday Chill Sounds, Pt .13

Epic Soundscapes

Caress

0:59

5

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .14

Humpday Chill Sounds, Pt .14

Epic Soundscapes

Caress

0:52

6

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .15

Humpday Chill Sounds, Pt .15

Epic Soundscapes

Caress

1:52

7

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .16

Humpday Chill Sounds, Pt .16

Epic Soundscapes

Caress

0:59

8

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .17

Humpday Chill Sounds, Pt .17

Epic Soundscapes

Caress

1:06

9

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .18

Humpday Chill Sounds, Pt .18

Epic Soundscapes

Caress

2:02

10

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .19

Humpday Chill Sounds, Pt .19

Epic Soundscapes

Caress

2:28

11

Трек Humpday Chill Sounds, Pt .20

Humpday Chill Sounds, Pt .20

Epic Soundscapes

Caress

2:05

12

Трек Blissful Calm, Pt. 1

Blissful Calm, Pt. 1

Anti-stress

Caress

1:25

13

Трек Blissful Calm, Pt. 2

Blissful Calm, Pt. 2

Anti-stress

Caress

1:32

14

Трек Blissful Calm, Pt. 3

Blissful Calm, Pt. 3

Anti-stress

Caress

1:29

15

Трек Blissful Calm, Pt. 4

Blissful Calm, Pt. 4

Anti-stress

Caress

1:35

16

Трек Blissful Calm, Pt. 5

Blissful Calm, Pt. 5

Anti-stress

Caress

1:29

17

Трек Blissful Calm, Pt. 6

Blissful Calm, Pt. 6

Anti-stress

Caress

1:09

18

Трек Blissful Calm, Pt. 7

Blissful Calm, Pt. 7

Anti-stress

Caress

0:58

19

Трек Blissful Calm, Pt. 8

Blissful Calm, Pt. 8

Anti-stress

Caress

1:32

20

Трек Cereal Bowl

Cereal Bowl

Binaural Healing

Caress

1:21

21

Трек We Good?

We Good?

Binaural Healing

Caress

1:34

22

Трек Nice Idea

Nice Idea

Binaural Healing

Caress

1:35

23

Трек Light Bulb Moment

Light Bulb Moment

Binaural Healing

Caress

2:53

24

Трек Three Kids

Three Kids

Binaural Healing

Caress

2:11

25

Трек All Grown Up

All Grown Up

Binaural Healing

Caress

1:43

26

Трек Got Right

Got Right

Binaural Healing

Caress

2:35

27

Трек Sun on My Face

Sun on My Face

Binaural Healing

Caress

2:32

28

Трек Inseparable

Inseparable

Binaural Healing

Caress

1:27

29

Трек Turnt

Turnt

Binaural Healing

Caress

2:45

30

Трек More Freedom

More Freedom

Anti-stress

Caress

2:11

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
Волна по релизу
