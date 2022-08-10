О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Sleeping Baby

Sleeping Baby

,

New Age Anti Stress Universe

,

Sleeping Music

Альбом  ·  2022

Open Arms

#Эмбиент
Sleeping Baby

Артист

Sleeping Baby

Релиз Open Arms

#

Название

Альбом

1

Трек Inside Healing

Inside Healing

Sleeping Music

Open Arms

3:00

2

Трек Zone out in Class

Zone out in Class

Sleeping Music

Open Arms

3:30

3

Трек Sedating

Sedating

Sleeping Music

Open Arms

3:00

4

Трек Choices Are Ours

Choices Are Ours

Sleeping Music

Open Arms

4:30

5

Трек Seeping

Seeping

Sleeping Music

Open Arms

5:34

6

Трек Memory Tales

Memory Tales

Sleeping Music

Open Arms

3:15

7

Трек Soft

Soft

Sleeping Music

Open Arms

4:01

8

Трек Sorry

Sorry

Sleeping Music

Open Arms

3:42

9

Трек Glue to Hold

Glue to Hold

Sleeping Music

Open Arms

5:17

10

Трек Ridges

Ridges

Sleeping Music

Open Arms

3:09

11

Трек Jupiter

Jupiter

Sleeping Music

Open Arms

2:20

12

Трек It's a Beautiful Sight

It's a Beautiful Sight

Sleeping Music

Open Arms

2:16

13

Трек Dreams Are True

Dreams Are True

Sleeping Music

Open Arms

4:27

14

Трек Free

Free

Sleeping Music

Open Arms

1:59

15

Трек Mindless

Mindless

Sleeping Music

Open Arms

4:53

16

Трек Sentiments

Sentiments

Sleeping Music

Open Arms

6:02

17

Трек Moonlight

Moonlight

Sleeping Music

Open Arms

4:43

18

Трек Ruins

Ruins

Sleeping Music

Open Arms

2:59

19

Трек No Words

No Words

Sleeping Music

Open Arms

6:41

20

Трек Cityscape

Cityscape

Sleeping Music

Open Arms

3:24

21

Трек Love

Love

Sleeping Music

Open Arms

7:56

22

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 18

Simple Stress Reducing Music, Pt. 18

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:14

23

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 17

Simple Stress Reducing Music, Pt. 17

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:06

24

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 16

Simple Stress Reducing Music, Pt. 16

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:36

25

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 15

Simple Stress Reducing Music, Pt. 15

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:57

26

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 14

Simple Stress Reducing Music, Pt. 14

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:36

27

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 13

Simple Stress Reducing Music, Pt. 13

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:49

28

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 12

Simple Stress Reducing Music, Pt. 12

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:54

29

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 11

Simple Stress Reducing Music, Pt. 11

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:37

30

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 10

Simple Stress Reducing Music, Pt. 10

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:46

31

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 9

Simple Stress Reducing Music, Pt. 9

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:33

32

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 8

Simple Stress Reducing Music, Pt. 8

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:28

33

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 7

Simple Stress Reducing Music, Pt. 7

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:25

34

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 6

Simple Stress Reducing Music, Pt. 6

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:02

35

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 5

Simple Stress Reducing Music, Pt. 5

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:41

36

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 4

Simple Stress Reducing Music, Pt. 4

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:13

37

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 3

Simple Stress Reducing Music, Pt. 3

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:08

38

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 2

Simple Stress Reducing Music, Pt. 2

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:38

39

Трек Simple Stress Reducing Music, Pt. 1

Simple Stress Reducing Music, Pt. 1

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:21

40

Трек Flexible

Flexible

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:39

41

Трек New Age Moments, Pt. 10

New Age Moments, Pt. 10

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:52

42

Трек New Age Moments, Pt. 9

New Age Moments, Pt. 9

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:59

43

Трек New Age Moments, Pt. 8

New Age Moments, Pt. 8

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:38

44

Трек New Age Moments, Pt. 7

New Age Moments, Pt. 7

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:42

45

Трек New Age Moments, Pt. 6

New Age Moments, Pt. 6

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

1:48

46

Трек New Age Moments, Pt. 5

New Age Moments, Pt. 5

New Age Anti Stress Universe

Open Arms

2:27

47

Трек Met Before

Met Before

Sleeping Baby

Open Arms

2:32

48

Трек So Much

So Much

Sleeping Baby

Open Arms

2:57

49

Трек Fight Again

Fight Again

Sleeping Baby

Open Arms

3:01

50

Трек Know the Distance

Know the Distance

Sleeping Baby

Open Arms

2:53

51

Трек Blink Out

Blink Out

Sleeping Baby

Open Arms

2:57

52

Трек Espi

Espi

Sleeping Baby

Open Arms

2:32

53

Трек Khabib

Khabib

Sleeping Baby

Open Arms

2:20

54

Трек Can't See

Can't See

Sleeping Baby

Open Arms

2:32

55

Трек Subtleties

Subtleties

Sleeping Baby

Open Arms

2:45

56

Трек Hair Flower

Hair Flower

Sleeping Baby

Open Arms

2:20

57

Трек Isomotion

Isomotion

Sleeping Baby

Open Arms

3:51

58

Трек Say Yes Plase

Say Yes Plase

Sleeping Baby

Open Arms

2:32

59

Трек Grateful

Grateful

Sleeping Baby

Open Arms

1:59

60

Трек Sensitive

Sensitive

Sleeping Baby

Open Arms

2:20

61

Трек Understanding

Understanding

Sleeping Baby

Open Arms

2:16

62

Трек Dependency

Dependency

Sleeping Baby

Open Arms

2:16

63

Трек New Road

New Road

Sleeping Baby

Open Arms

3:01

64

Трек Chief

Chief

Sleeping Baby

Open Arms

2:16

65

Трек Hale

Hale

Sleeping Baby

Open Arms

3:10

Информация о правообладателе: Baby 1 Records
