Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

#

Название

Альбом

1

Трек Verdammt in alle Ewigkeit (DJ Ostkurve Remix Edit)

Verdammt in alle Ewigkeit (DJ Ostkurve Remix Edit)

Antonia Aus Tirol

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:32

2

Трек Ruby

Ruby

Christian Anders

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:51

3

Трек So ein schöner Tag (Fliegerlied)

So ein schöner Tag (Fliegerlied)

WOLKENBLAU

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:26

4

Трек Keiner darf nach Hause gehen

Keiner darf nach Hause gehen

Andy Schirmer

,

Rick Cue

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

2:58

5

Трек Immer wieder

Immer wieder

Die PartyHirschen

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:10

6

Трек Ich möcht' so gern...(Insellied)

Ich möcht' so gern...(Insellied)

De Fetzer

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:42

7

Трек Bruch mer hück dann noch en Text

Bruch mer hück dann noch en Text

Leon Franke

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:22

8

Трек Mit dir und immer wieder (Roger Hübner Fox Remix)

Mit dir und immer wieder (Roger Hübner Fox Remix)

Die Piloten

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:53

9

Трек Brandgefährlich

Brandgefährlich

Natascha - das Steirermadl

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:19

10

Трек Immer auf die 13 (Lebenstraum Version)

Immer auf die 13 (Lebenstraum Version)

Norbert Köhler

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:22

11

Трек Es fährt ein Zug nach Nirgendwo

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo

Christian Anders

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:43

12

Трек Hier vom Rhein bis zur Spree

Hier vom Rhein bis zur Spree

Friedrich Leopold Windes

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:37

13

Трек Du bist in meinem Kopf

Du bist in meinem Kopf

TJ-Thomas

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:33

14

Трек Diesen Après Ski (Hütten-Schlager Mix)

Diesen Après Ski (Hütten-Schlager Mix)

Antonia Aus Tirol

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:58

15

Трек Danze

Danze

Domhätzje Nadine

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:28

16

Трек Unsre Liebe

Unsre Liebe

Cöllner

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:47

17

Трек Et kölsche Hätz

Et kölsche Hätz

Leon Franke

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:18

18

Трек Sing mit (Döpp Döpp Döpp)

Sing mit (Döpp Döpp Döpp)

De Fetzer

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:31

19

Трек So bist du

So bist du

Sandy Christen

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

5:40

20

Трек Das Reh (Après-Ski Mix)

Das Reh (Après-Ski Mix)

Chrissi

,

Die Rehsis

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:16

21

Трек Eine Nacht (Radio Edit)

Eine Nacht (Radio Edit)

Marvin Lorenz

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:27

22

Трек 99 Luftballons

99 Luftballons

Die Geheimen Sportsocken

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

5:22

23

Трек Ich seh dich (Mitten in den Sternen) [Radio Edit]

Ich seh dich (Mitten in den Sternen) [Radio Edit]

Ralf Sommer

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:35

24

Трек The Wild Rover

The Wild Rover

ERKM

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:08

25

Трек Ein Schiff wird kommen

Ein Schiff wird kommen

Lale Andersen

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

2:54

26

Трек Planet Amore (Partymix)

Planet Amore (Partymix)

Marleen

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:58

27

Трек Santa Maria

Santa Maria

Südtiroler Alpentrio

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:51

28

Трек Ich dreh mich nie wieder um

Ich dreh mich nie wieder um

Yvonne Held

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:09

29

Трек Tage ohne dich

Tage ohne dich

Alexandre Gern

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:25

30

Трек Die Mädche un Junge vum Rhing

Die Mädche un Junge vum Rhing

Leon Franke

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:04

31

Трек Schlager-Medley 2 / Ein bisschen Spaß muss sein / Zwei kleine Italiener / Es war einmal ein Jäger / Es geht mir gut, Che

Schlager-Medley 2 / Ein bisschen Spaß muss sein / Zwei kleine Italiener / Es war einmal ein Jäger / Es geht mir gut, Che

Donato Plögert

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:30

32

Трек Wieso, weshalb, warum

Wieso, weshalb, warum

Michaela Christ

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:40

33

Трек Der Tag an dem die Erde stillstand

Der Tag an dem die Erde stillstand

Christian Anders

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:07

34

Трек 1000 Mal

1000 Mal

Tom Droste

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:31

35

Трек Einen Stern der deinen Namen trägt / Sieben Sünden / Cowboy und Indianer (Komm hol das Lasso raus) / So a schöner Tag /

Einen Stern der deinen Namen trägt / Sieben Sünden / Cowboy und Indianer (Komm hol das Lasso raus) / So a schöner Tag /

Tiroler Wind

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:45

36

Трек Skandal Im Sperrbezirk

Skandal Im Sperrbezirk

Die Geheimen Sportsocken

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:37

37

Трек Du bist mir jede Sünde wert

Du bist mir jede Sünde wert

Leon Franke

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:00

38

Трек Mädchen Schokolädchen

Mädchen Schokolädchen

De Fetzer

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:04

39

Трек Mer Kölsche danze us der Reih (DJ Fosco Remix)

Mer Kölsche danze us der Reih (DJ Fosco Remix)

Cöllner

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

4:06

40

Трек Und die Hände gehen so...

Und die Hände gehen so...

Die 3 Colonias

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:41

41

Трек Wir sind eine große Familie (Long Version)

Wir sind eine große Familie (Long Version)

Party Deejays

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:54

42

Трек Herzen haben keine Fenster

Herzen haben keine Fenster

Yvonne Held

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:22

43

Трек Höhenflug

Höhenflug

Kornfeld

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:44

44

Трек In meine Arm (Radiocut)

In meine Arm (Radiocut)

Acarina

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

2:44

45

Трек Dem Land Tirol die Treue

Dem Land Tirol die Treue

Geschwister Messner

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:22

46

Трек Wenn du denkst du denkst (Karaoke Version)

Wenn du denkst du denkst (Karaoke Version)

The Rock Kidzz

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:18

47

Трек Anita (Karaoke Version)

Anita (Karaoke Version)

The Rock Kidzz

Die totale Schlagerparty: Hitparade der Besten

3:06

Информация о правообладателе: Gsg Records Intl.
Various Artists
Артист

Various Artists

