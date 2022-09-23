О нас

Информация о правообладателе: Karpat Rekord
Другие альбомы исполнителя

Релиз The Crawlers
The Crawlers2023 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз The Millenar Quest
The Millenar Quest2022 · Альбом · Vêtu de Noir
Релиз Fons Mortem (Fille de Minuit Remix)
Fons Mortem (Fille de Minuit Remix)2022 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз Xenoguard
Xenoguard2022 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз The Garden of Desolation
The Garden of Desolation2021 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз Hell Fire Club
Hell Fire Club2021 · Альбом · Vêtu de Noir
Релиз Anker Road
Anker Road2020 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз Augura 1033
Augura 10332020 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз Fons Mortem
Fons Mortem2019 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз Amor
Amor2019 · Сингл · Vêtu de Noir
Релиз A.T.E.R Luxifer
A.T.E.R Luxifer2019 · Альбом · Vêtu de Noir
Релиз Arcana
Arcana2017 · Сингл · Vêtu de Noir

