О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Serdex

Serdex

Сингл  ·  2022

Desert

#Хаус
Serdex

Артист

Serdex

Релиз Desert

#

Название

Альбом

1

Трек Desert (Extended Mix)

Desert (Extended Mix)

Serdex

Desert

3:07

2

Трек Desert (Radio Edit)

Desert (Radio Edit)

Serdex

Desert

2:21

Информация о правообладателе: iM Electronica
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Baila
Baila2023 · Сингл · Jimmy the Sound
Релиз Let Base Kick
Let Base Kick2023 · Сингл · Serdex
Релиз Desert
Desert2022 · Сингл · Serdex
Релиз I Love You I Let You Go (Radio Edit)
I Love You I Let You Go (Radio Edit)2022 · Сингл · Spatarini
Релиз Guitar Track
Guitar Track2022 · Сингл · Serdex
Релиз Acid Line
Acid Line2022 · Сингл · Serdex
Релиз Stabats (Extended Mix)
Stabats (Extended Mix)2022 · Сингл · Serdex
Релиз Keep Me Rave
Keep Me Rave2021 · Сингл · Serdex
Релиз Destiny EP (Original Mix)
Destiny EP (Original Mix)2021 · Сингл · Serdex
Релиз Rebel EP
Rebel EP2020 · Сингл · Serdex
Релиз Camelot
Camelot2019 · Сингл · Serdex
Релиз Dragon
Dragon2019 · Сингл · Serdex
Релиз Bomb
Bomb2019 · Сингл · Serdex
Релиз Karmalogik
Karmalogik2019 · Сингл · Serdex

Похожие артисты

Serdex
Артист

Serdex

Azimov
Артист

Azimov

Hamidshax
Артист

Hamidshax

Akmalov
Артист

Akmalov

Limora
Артист

Limora

DeepX
Артист

DeepX

Moostafa
Артист

Moostafa

Neuron
Артист

Neuron

CoolDeep
Артист

CoolDeep

Zerrid
Артист

Zerrid

Soft Deep
Артист

Soft Deep

NMG
Артист

NMG

WHM
Артист

WHM