Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Pulmonary Fibrosis

Pulmonary Fibrosis

,

Satan's Revenge On Mankind

Альбом  ·  2014

Pickled Punks

Контент 18+

#Тяжёлый рок
Pulmonary Fibrosis

Артист

Pulmonary Fibrosis

Релиз Pickled Punks

#

Название

Альбом

1

Трек Hanged, Drawn, Flayed, Quertered, Spiked , Burned and Pissed On

Hanged, Drawn, Flayed, Quertered, Spiked , Burned and Pissed On

Satan's Revenge On Mankind

Pickled Punks

3:58

2

Трек Toxicmegacolonutrlamasterblaster (Duplex)

Toxicmegacolonutrlamasterblaster (Duplex)

Satan's Revenge On Mankind

Pickled Punks

2:10

3

Трек Motörzombies

Motörzombies

Satan's Revenge On Mankind

Pickled Punks

1:59

4

Трек Of the Standard of Taste

Of the Standard of Taste

Satan's Revenge On Mankind

Pickled Punks

3:24

5

Трек Wandering Flesh

Wandering Flesh

Satan's Revenge On Mankind

Pickled Punks

4:24

6

Трек Der Grimmig Tod

Der Grimmig Tod

Satan's Revenge On Mankind

Pickled Punks

2:58

7

Трек Pulmonary Edema

Pulmonary Edema

Pulmonary Fibrosis

Pickled Punks

2:57

8

Трек Pernicious Plague of Swarming Dirulence

Pernicious Plague of Swarming Dirulence

Pulmonary Fibrosis

Pickled Punks

3:23

9

Трек Lungs Collapsed

Lungs Collapsed

Pulmonary Fibrosis

Pickled Punks

3:48

10

Трек Fiend for Blood

Fiend for Blood

Pulmonary Fibrosis

Pickled Punks

0:33

11

Трек Fermenting Juices of Hepatic Secretion

Fermenting Juices of Hepatic Secretion

Pulmonary Fibrosis

Pickled Punks

2:42

Информация о правообладателе: low.b Records
