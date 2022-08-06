Сингл · 2022
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
#
Название
Альбом
1
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
6:57
2
Gradualia ac cantiones sacrae: Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine (Arr. String Orchestra)
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
5:34
3
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
3:16
4
Ave Generosa: Sequentia et Antifona II (Arr. Chamber Ensemble)
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
4:57
5
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
2:18
6
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
4:35
7
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
2:25
8
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
4:03
9
Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra
3:48
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции