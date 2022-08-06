О нас

Manuel Ruiz del Corral

Manuel Ruiz del Corral

,

Varanus Ensemble

,

Hildegard von Bingen

и 

ещё 3

Сингл  ·  2022

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

#Классическая
Manuel Ruiz del Corral

Артист

Manuel Ruiz del Corral

Релиз Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

#

Название

Альбом

1

Трек Lachrimae or seven tears: Lachrimae Amantis (Arr. String Orchestra)

Lachrimae or seven tears: Lachrimae Amantis (Arr. String Orchestra)

Varanus Ensemble

,

John Dowland

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

6:57

2

Трек Gradualia ac cantiones sacrae: Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine (Arr. String Orchestra)

Gradualia ac cantiones sacrae: Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine (Arr. String Orchestra)

Varanus Ensemble

,

William Byrd

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

5:34

3

Трек Ave Generosa: Antiphona I (Arr. Chamber Ensemble)

Ave Generosa: Antiphona I (Arr. Chamber Ensemble)

Varanus Ensemble

,

Hildegard von Bingen

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

3:16

4

Трек Ave Generosa: Sequentia et Antifona II (Arr. Chamber Ensemble)

Ave Generosa: Sequentia et Antifona II (Arr. Chamber Ensemble)

Varanus Ensemble

,

Hildegard von Bingen

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

4:57

5

Трек Stabat Mater, Op. 45: I. Stabat Mater

Stabat Mater, Op. 45: I. Stabat Mater

Varanus Ensemble

,

Manuel Ruiz del Corral

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

2:18

6

Трек Stabat Mater, Op. 45: II. Antiphona

Stabat Mater, Op. 45: II. Antiphona

Varanus Ensemble

,

Manuel Ruiz del Corral

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

4:35

7

Трек Stabat Mater, Op. 45: III. Eja Mater

Stabat Mater, Op. 45: III. Eja Mater

Varanus Ensemble

,

Manuel Ruiz del Corral

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

2:25

8

Трек Stabat Mater, Op. 45: IV. Antiphona

Stabat Mater, Op. 45: IV. Antiphona

Varanus Ensemble

,

Manuel Ruiz del Corral

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

4:03

9

Трек Stabat Mater, Op. 45: V. Corpus Morietur, Paradisi Gloria

Stabat Mater, Op. 45: V. Corpus Morietur, Paradisi Gloria

Varanus Ensemble

,

Manuel Ruiz del Corral

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

3:48

10

Трек Tudor Motets: Gloria Patri (Arr. String Orchestra)

Tudor Motets: Gloria Patri (Arr. String Orchestra)

Varanus Ensemble

,

Thomas Tallis

Stabat Mater: Tallis, Dowland, Byrd, von Bingen and Ruiz del Corral reworked for choir and chamber orchestra

2:30

Информация о правообладателе: Novus Promusica
