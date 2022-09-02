О нас

Naye

Naye

,

NIC

Альбом  ·  2022

Un Nouvel Espoir

Контент 18+

#Хип-хоп
Naye

Артист

Naye

Релиз Un Nouvel Espoir

#

Название

Альбом

1

Трек Dance

Dance

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:01

2

Трек Pauvrete

Pauvrete

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:02

3

Трек Nic Dorf Grand MC

Nic Dorf Grand MC

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

4:10

4

Трек J'ai vite compris

J'ai vite compris

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:09

5

Трек Maman

Maman

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:31

6

Трек Parents isoles

Parents isoles

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:15

7

Трек Mon coeur saigne

Mon coeur saigne

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:28

8

Трек Je suis le vent

Je suis le vent

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:49

9

Трек Aurore c'est chaud

Aurore c'est chaud

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:21

10

Трек Nos jeunes annees

Nos jeunes annees

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:21

11

Трек Cimetiere

Cimetiere

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:14

12

Трек Jazz Rap Mother F.

Jazz Rap Mother F.

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:32

13

Трек Freestyle

Freestyle

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:56

14

Трек Boxeur Fatigue

Boxeur Fatigue

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:28

15

Трек Babelou

Babelou

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:46

16

Трек Solitude je titube

Solitude je titube

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:49

17

Трек Ye yo

Ye yo

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:18

18

Трек Aurore

Aurore

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

3:06

19

Трек Le dernier western

Le dernier western

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:37

20

Трек Le rap qui claque

Le rap qui claque

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:34

21

Трек Loin de toi

Loin de toi

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:44

22

Трек Enfants du proleteriat

Enfants du proleteriat

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:59

23

Трек Dessoude

Dessoude

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:14

24

Трек Ou va la civilisation

Ou va la civilisation

NIC

,

Naye

Un Nouvel Espoir

2:16

Информация о правообладателе: iMD-NAYE & NIC
