Martin Wesely

Martin Wesely

,

Martin Mitterrutzner

Сингл  ·  2022

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

#Классическая
Martin Wesely

Артист

Martin Wesely

Релиз Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

#

Название

Альбом

1

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Das Wandern

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Das Wandern

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:56

2

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Wohin?

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Wohin?

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:38

3

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Halt!

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Halt!

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

1:57

4

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Danksagung an den Bach

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Danksagung an den Bach

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:33

5

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Am Feierabend

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Am Feierabend

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:59

6

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Der Neugierige

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Der Neugierige

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

4:02

7

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Ungeduld

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Ungeduld

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

3:05

8

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Morgengruß

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Morgengruß

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

4:03

9

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Des Müllers Blumen

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Des Müllers Blumen

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

3:13

10

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Tränenregen

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Tränenregen

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

4:17

11

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Mein!

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Mein!

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:36

12

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Pause

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Pause

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

4:40

13

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Mit dem grünen Lautenbande

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Mit dem grünen Lautenbande

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:18

14

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Der Jäger

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Der Jäger

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

1:20

15

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Eifersucht und Stolz

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Eifersucht und Stolz

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

1:55

16

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Die liebe Farbe

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Die liebe Farbe

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

3:38

17

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Die böse Farbe

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Die böse Farbe

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

2:07

18

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Trockne Blumen

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Trockne Blumen

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

3:45

19

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Der Müller und der Bach

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Der Müller und der Bach

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

3:32

20

Трек Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Des Baches Wiegenlied

Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795: Des Baches Wiegenlied

Martin Mitterrutzner

,

Martin Wesely

Franz Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D.795

6:30

Информация о правообладателе: Immersive Sound
