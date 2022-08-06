О нас

Nahuel Schiumarini

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

и 

ещё 1

Альбом  ·  2022

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

#Фанк, cоул
Nahuel Schiumarini

Артист

Nahuel Schiumarini

Релиз Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

#

Название

Альбом

1

Трек Baretta's Theme

Baretta's Theme

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

6:26

2

Трек Sandford & Son Theme

Sandford & Son Theme

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

4:44

3

Трек The Streets of San Francisco

The Streets of San Francisco

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

3:19

4

Трек Mission Impossible

Mission Impossible

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

3:26

5

Трек The Way You Look Tonight

The Way You Look Tonight

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

6:42

6

Трек Les Cornichons

Les Cornichons

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

4:03

7

Трек You Don't Know What Love Is

You Don't Know What Love Is

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

6:27

8

Трек Instinctive Shuffle

Instinctive Shuffle

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

4:33

9

Трек Higher Ground

Higher Ground

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

5:54

10

Трек On Green Dolphin Street

On Green Dolphin Street

Mecco Guidi

,

Nahuel Schiumarini

,

Manuel Giovannetti

,

Mattia Cappelli

Hammond Library, Vol. 5: Easy to Talk

5:29

Информация о правообладателе: iMD-Radical Records
Волна по релизу

