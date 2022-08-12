О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
yano2d

yano2d

Альбом  ·  2022

Supermond Tape

#Хип-хоп
yano2d

Артист

yano2d

Релиз Supermond Tape

#

Название

Альбом

1

Трек Moonwalks

Moonwalks

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

2:37

2

Трек R. Liebling

R. Liebling

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

2:15

3

Трек Gucci Mucci (Skit)

Gucci Mucci (Skit)

yano2d

,

Tis L

Supermond Tape

0:45

4

Трек Meinung

Meinung

yano2d

,

Holmes' Stash

Supermond Tape

2:44

5

Трек Walfisch (Skit)

Walfisch (Skit)

yano2d

Supermond Tape

0:12

6

Трек Wannsee

Wannsee

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

3:15

7

Трек Nuhrensohn

Nuhrensohn

yano2d

Supermond Tape

0:31

8

Трек Airpad

Airpad

yano2d

,

Holmes' Stash

Supermond Tape

2:46

9

Трек -5°C

-5°C

yano2d

,

Holmes' Stash

Supermond Tape

2:48

10

Трек Supermond

Supermond

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

2:54

11

Трек Godlike

Godlike

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

2:32

12

Трек Ganz einfach

Ganz einfach

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

3:10

13

Трек Klappe zu (Skit)

Klappe zu (Skit)

yano2d

Supermond Tape

0:08

14

Трек Terrazza

Terrazza

yano2d

,

Dussel

,

Holmes' Stash

Supermond Tape

3:01

15

Трек Die 3 Großen (Skit)

Die 3 Großen (Skit)

yano2d

Supermond Tape

0:16

16

Трек Wer ist dope?

Wer ist dope?

yano2d

,

The Cube

Supermond Tape

2:49

17

Трек Kurzer (Skit)

Kurzer (Skit)

yano2d

Supermond Tape

0:04

18

Трек Winterdepression

Winterdepression

yano2d

,

Holmes' Stash

Supermond Tape

2:42

19

Трек Weder noch

Weder noch

yano2d

,

Dussel

Supermond Tape

2:48

Информация о правообладателе: Artistfy Music
