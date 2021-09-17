О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

York

York

Альбом  ·  2021

The SoulJazz Experience, Vol. 1

#Джаз
York

Артист

York

Релиз The SoulJazz Experience, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек I Can't Get No Satisfaction

I Can't Get No Satisfaction

York

The SoulJazz Experience, Vol. 1

3:49

2

Трек The Days in Brazil

The Days in Brazil

York

,

Guida De Palma

The SoulJazz Experience, Vol. 1

5:15

3

Трек Can You Feel the Heat

Can You Feel the Heat

York

,

Yane Singh

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:24

4

Трек CP & PD

CP & PD

York

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:19

5

Трек Flamingo Girl

Flamingo Girl

York

,

Pat Appleton

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:09

6

Трек E Nobi Do

E Nobi Do

York

,

Guida De Palma

The SoulJazz Experience, Vol. 1

3:45

7

Трек BSC Tribute

BSC Tribute

York

,

Pat Appleton

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:11

8

Трек Too Much Tension

Too Much Tension

York

,

Pat Appleton

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:09

9

Трек Walz with Me

Walz with Me

York

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:52

10

Трек With a Bit Kurkuma

With a Bit Kurkuma

York

,

Yane Singh

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:48

11

Трек YSL & BB

YSL & BB

York

The SoulJazz Experience, Vol. 1

4:48

12

Трек Moove & Groove

Moove & Groove

York

The SoulJazz Experience, Vol. 1

5:01

Информация о правообладателе: Upper Level Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Left On Our Own
Left On Our Own2025 · Сингл · York
Релиз The Awakening (Talla 2XLC Remix)
The Awakening (Talla 2XLC Remix)2025 · Сингл · York
Релиз On The Beach
On The Beach2025 · Сингл · York
Релиз Infinite
Infinite2025 · Альбом · York
Релиз York Mini Mix (DJ Mix)
York Mini Mix (DJ Mix)2025 · Альбом · York
Релиз Fade
Fade2025 · Сингл · York
Релиз In Search of Sunrise 20
In Search of Sunrise 202024 · Альбом · York
Релиз Seek Love (On the Beach)
Seek Love (On the Beach)2024 · Альбом · Alok
Релиз Seek Love [On the Beach]
Seek Love [On the Beach]2024 · Сингл · Alok
Релиз the early tapes
the early tapes2023 · Альбом · Zonke
Релиз Take Me There
Take Me There2023 · Сингл · Zonke
Релиз It's Love
It's Love2023 · Сингл · Zonke
Релиз Wena Wedwa
Wena Wedwa2023 · Сингл · Zonke
Релиз Someday
Someday2023 · Сингл · Zonke

Похожие артисты

York
Артист

York

Armin Van Buuren
Артист

Armin Van Buuren

Paul van Dyk
Артист

Paul van Dyk

Alexander Popov
Артист

Alexander Popov

Dash Berlin
Артист

Dash Berlin

Sue Mclaren
Артист

Sue Mclaren

Ayla
Артист

Ayla

Perpetuous Dreamer
Артист

Perpetuous Dreamer

Monocule
Артист

Monocule

Goom Gum
Артист

Goom Gum

Sean Ryan
Артист

Sean Ryan

Anton By
Артист

Anton By

Carl Cox
Артист

Carl Cox