О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

York

York

Альбом  ·  2022

The Vintage Funk, Vol. 1

#Фанк, cоул

2 лайка

York

Артист

York

Релиз The Vintage Funk, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Ain't No Love

Ain't No Love

York

,

Josephine Nightingale

The Vintage Funk, Vol. 1

4:08

2

Трек I'm Not Ready to Go Home

I'm Not Ready to Go Home

York

,

Olvi Dean

,

LIV

The Vintage Funk, Vol. 1

4:01

3

Трек Boogie, Boogie, Boogie

Boogie, Boogie, Boogie

York

,

Pete Simpson

The Vintage Funk, Vol. 1

4:32

4

Трек The Funky 12

The Funky 12

York

The Vintage Funk, Vol. 1

3:38

5

Трек Big Love for "C"

Big Love for "C"

York

The Vintage Funk, Vol. 1

4:15

6

Трек I Don't Care

I Don't Care

York

,

Catherine Nightingale

The Vintage Funk, Vol. 1

3:39

7

Трек Feel the Groove

Feel the Groove

York

,

Selena Evan

The Vintage Funk, Vol. 1

3:25

8

Трек Fine Crime

Fine Crime

York

The Vintage Funk, Vol. 1

4:29

9

Трек Mr. Woofer

Mr. Woofer

York

,

Josephine Nightingale

The Vintage Funk, Vol. 1

3:54

10

Трек No Masterplan

No Masterplan

York

,

Pete Simpson

The Vintage Funk, Vol. 1

3:16

11

Трек Walk at Night in Sfo

Walk at Night in Sfo

York

The Vintage Funk, Vol. 1

4:31

12

Трек Move Ya Body

Move Ya Body

York

,

Pablo Pablo

The Vintage Funk, Vol. 1

3:55

13

Трек Joy

Joy

York

,

Olvi Dean

The Vintage Funk, Vol. 1

4:20

Информация о правообладателе: Upper Level Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Left On Our Own
Left On Our Own2025 · Сингл · York
Релиз The Awakening (Talla 2XLC Remix)
The Awakening (Talla 2XLC Remix)2025 · Сингл · York
Релиз On The Beach
On The Beach2025 · Сингл · York
Релиз Infinite
Infinite2025 · Альбом · York
Релиз York Mini Mix (DJ Mix)
York Mini Mix (DJ Mix)2025 · Альбом · York
Релиз Fade
Fade2025 · Сингл · York
Релиз In Search of Sunrise 20
In Search of Sunrise 202024 · Альбом · York
Релиз Seek Love (On the Beach)
Seek Love (On the Beach)2024 · Альбом · Alok
Релиз Seek Love [On the Beach]
Seek Love [On the Beach]2024 · Сингл · Alok
Релиз the early tapes
the early tapes2023 · Альбом · Zonke
Релиз Take Me There
Take Me There2023 · Сингл · Zonke
Релиз It's Love
It's Love2023 · Сингл · Zonke
Релиз Wena Wedwa
Wena Wedwa2023 · Сингл · Zonke
Релиз Someday
Someday2023 · Сингл · Zonke

Похожие альбомы

Релиз Caught in the Middle
Caught in the Middle2020 · Сингл · DeDe O'Neal
Релиз Slow
Slow2025 · Альбом · Deee-Lite
Релиз Music for Reiki Attunement, Vol. 2
Music for Reiki Attunement, Vol. 22013 · Альбом · Jamie Llewellyn
Релиз Relax Naturally
Relax Naturally2013 · Альбом · Dan Gibsons Solitudes
Релиз Piano Natural
Piano Natural2012 · Альбом · Chris Conway
Релиз In the Beginning (Deluxe Edition)
In the Beginning (Deluxe Edition)2014 · Альбом · Twenty Eight
Релиз Диджериду золото: музыка для релаксации и исцеления: специальный выпуск
Диджериду золото: музыка для релаксации и исцеления: специальный выпуск2015 · Альбом · Llewellyn
Релиз Lightbulb Lounge (Special Selecta)
Lightbulb Lounge (Special Selecta)2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Lounge O'Clock, Vol. 3
Lounge O'Clock, Vol. 32023 · Альбом · Various Artists
Релиз 100 Year Thing
100 Year Thing1998 · Альбом · Chris Stills
Релиз Chill out Smoothies - Relaxed & Calm Chill out Sounds
Chill out Smoothies - Relaxed & Calm Chill out Sounds2016 · Сборник · Various Artists
Релиз Yoga Balance: Meditation Moods for a Better Living, Vol. 2
Yoga Balance: Meditation Moods for a Better Living, Vol. 22012 · Альбом · Various Artists
Релиз Private Room Volume 9 (The Lounge Session)
Private Room Volume 9 (The Lounge Session)2009 · Сборник · Various Artists
Релиз Chill Out Joins Lounge Deluxe, Vol. 2
Chill Out Joins Lounge Deluxe, Vol. 22012 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

York
Артист

York

Armin Van Buuren
Артист

Armin Van Buuren

Paul van Dyk
Артист

Paul van Dyk

Alexander Popov
Артист

Alexander Popov

Dash Berlin
Артист

Dash Berlin

Sue Mclaren
Артист

Sue Mclaren

Ayla
Артист

Ayla

Perpetuous Dreamer
Артист

Perpetuous Dreamer

Monocule
Артист

Monocule

Goom Gum
Артист

Goom Gum

Sean Ryan
Артист

Sean Ryan

Anton By
Артист

Anton By

Carl Cox
Артист

Carl Cox