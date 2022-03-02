О нас

Konstantin Wecker

Konstantin Wecker

Альбом  ·  2022

Utopia Live

Konstantin Wecker

Артист

Konstantin Wecker

Релиз Utopia Live

#

Название

Альбом

1

Трек Der Krieg (Live)

Der Krieg (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

4:27

2

Трек Antikriegsmanifest, 2. März 2022 (Text) [Live]

Antikriegsmanifest, 2. März 2022 (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:41

3

Трек Der Gefangene (Live)

Der Gefangene (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

2:50

4

Трек Auf der Reise nach Utopia I (Text) [Live]

Auf der Reise nach Utopia I (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:17

5

Трек Der Revoluzzer (Live)

Der Revoluzzer (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:44

6

Трек Revoluzzer (Live)

Revoluzzer (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:52

7

Трек Auf der Reise nach Utopia II (Text) [Live]

Auf der Reise nach Utopia II (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:36

8

Трек Genug ist nicht genug (Live)

Genug ist nicht genug (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

4:43

9

Трек Was ich an dir mag (Live)

Was ich an dir mag (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:25

10

Трек Warum Sonette (Gedicht) [Live]

Warum Sonette (Gedicht) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:13

11

Трек Jetzt, da du Abschied bist (Live)

Jetzt, da du Abschied bist (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

6:35

12

Трек Demenz und die kleinen Momente des Glücks (Text) [Live]

Demenz und die kleinen Momente des Glücks (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:12

13

Трек Die Tage grau (Live)

Die Tage grau (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

6:05

14

Трек Meine poetische Welt (Text) [Live]

Meine poetische Welt (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:14

15

Трек An die Musen (Live)

An die Musen (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:22

16

Трек Zu Louise Michel (Text) [Live]

Zu Louise Michel (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:16

17

Трек Es ist schon in Ordnung (Live)

Es ist schon in Ordnung (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

5:37

18

Трек Die Tugend des Ungehorsams (Text) [Live]

Die Tugend des Ungehorsams (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:27

19

Трек Es gibt kein Recht auf Gehorsam (Live)

Es gibt kein Recht auf Gehorsam (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:00

20

Трек Auf der Reise nach Utopia III (Text) [Live]

Auf der Reise nach Utopia III (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:47

21

Трек Nur dafür lasst uns leben (Live)

Nur dafür lasst uns leben (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

2:30

22

Трек Das wird eine schöne Zeit (Live)

Das wird eine schöne Zeit (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:40

23

Трек Wie lieb ich es, den Tieren zuzusehen (Live)

Wie lieb ich es, den Tieren zuzusehen (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:48

24

Трек Weil ich dich liebe (Live)

Weil ich dich liebe (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:30

25

Трек Zu Claire Waldoff und Friedrich Hollaender (Text) [Live]

Zu Claire Waldoff und Friedrich Hollaender (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:38

26

Трек Raus mit den Männern (Live)

Raus mit den Männern (Live)

Fany Kammerlander

Utopia Live

3:13

27

Трек Zu Mikis Theodorakis (Text) [Live]

Zu Mikis Theodorakis (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:03

28

Трек Lied der Lieder (Live)

Lied der Lieder (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:30

29

Трек Zu Bertolt Brecht (Text) [Live]

Zu Bertolt Brecht (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:55

30

Трек Erinnerung an die Marie A. (Live)

Erinnerung an die Marie A. (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:45

31

Трек Meine musikalische Welt (Text) [Live]

Meine musikalische Welt (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:58

32

Трек Parigi, o cara (Live)

Parigi, o cara (Live)

Konstantin Wecker

,

Alexander Wecker

Utopia Live

0:50

33

Трек Zu Franz Schubert (Text) [Live]

Zu Franz Schubert (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:48

34

Трек Was uns am Leben hält (Live)

Was uns am Leben hält (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:29

35

Трек Ach es regnet (Gedicht) [Live]

Ach es regnet (Gedicht) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:12

36

Трек Was einem der Regen raunend erzählt (Live)

Was einem der Regen raunend erzählt (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:26

37

Трек Auf der Reise nach Utopia IV (Text) [Live]

Auf der Reise nach Utopia IV (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:48

38

Трек Was mich wütend macht (Gedicht) [Live]

Was mich wütend macht (Gedicht) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:46

39

Трек Schäm dich Europa (Live)

Schäm dich Europa (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:17

40

Трек Auf der Reise nach Utopia V (Text) [Live]

Auf der Reise nach Utopia V (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:46

41

Трек Wir werden weiter träumen (Live)

Wir werden weiter träumen (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

2:53

42

Трек Utopia (Live)

Utopia (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:41

43

Трек Stimmen gegen die Zerstörung der Welt (Text) [Live]

Stimmen gegen die Zerstörung der Welt (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

1:44

44

Трек Anstatt zu siegen (Live)

Anstatt zu siegen (Live)

Konstantin Wecker

Utopia Live

3:10

45

Трек Jetzt sehe ich es anders (Text) [Live]

Jetzt sehe ich es anders (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:21

46

Трек Vom Glück des Gebens (Live)

Vom Glück des Gebens (Live)

Konstantin Wecker

,

Bertolt Brecht

Utopia Live

2:33

47

Трек Dank für euer Da-Sein (Text) [Live]

Dank für euer Da-Sein (Text) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:36

48

Трек Jeder Augenblick ist ewig (Gedicht) [Live]

Jeder Augenblick ist ewig (Gedicht) [Live]

Konstantin Wecker

Utopia Live

0:55

Информация о правообладателе: Sturm & Klang
