Ali Yasini

Ali Yasini

,

Shahab Mozaffari

Сингл  ·  2018

Vay Vay

#Поп
Ali Yasini

Артист

Ali Yasini

Релиз Vay Vay

#

Название

Альбом

1

Трек Vay Vay

Vay Vay

Ali Yasini

,

Shahab Mozaffari

Vay Vay

3:06

Информация о правообладателе: Lima Records
Волна по релизу
