Информация о правообладателе: Lima Records
Сингл · 2017
Be Chi Zol Mizani
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Mirese Khabara2023 · Сингл · Ali Yasini
Nesfe Shab2023 · Сингл · Ali Yasini
Nesfe Shab2023 · Сингл · Ali Yasini
Nade Ghol2023 · Сингл · Ali Yasini
Behtar Az mane2022 · Сингл · Ali Yasini
Behtar Az Mane2021 · Сингл · Ali Yasini
242021 · Альбом · Ali Yasini
Tabar2020 · Сингл · Ali Yasini
Door Tarin Nazdik2020 · Сингл · Ali Yasini
Mahe Ghashangam2019 · Сингл · Ali Yasini
Esme to Chi Dare2019 · Сингл · Ali Yasini
Parvaz2019 · Сингл · Ali Yasini
Harjaye Shahr2019 · Сингл · Ali Yasini
Bargard2019 · Сингл · Ali Yasini