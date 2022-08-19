О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Starchild

Starchild

Сингл  ·  2022

Tame

#Метал

1 лайк

Starchild

Артист

Starchild

Релиз Tame

#

Название

Альбом

1

Трек Tame

Tame

Starchild

Tame

3:41

Информация о правообладателе: Metalapolis Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kamary
Kamary2024 · Сингл · Alex Mica
Релиз Rock Will Never Die
Rock Will Never Die2024 · Сингл · Starchild
Релиз Blood-Soaked Earth
Blood-Soaked Earth2024 · Сингл · Starchild
Релиз At Studion 1997 (Live)
At Studion 1997 (Live)2024 · Сингл · Starchild
Релиз Magic Well
Magic Well2023 · Сингл · Starchild
Релиз At the End of the Rainbow
At the End of the Rainbow2023 · Сингл · Starchild
Релиз Altitude
Altitude2023 · Сингл · Starchild
Релиз Battle of Eternity
Battle of Eternity2022 · Альбом · Starchild
Релиз We've Been Through the Fire
We've Been Through the Fire2022 · Сингл · Starchild
Релиз Tame
Tame2022 · Сингл · Starchild
Релиз Silver Rain
Silver Rain2022 · Сингл · Starchild
Релиз The Way You... (Hey, Girl!)
The Way You... (Hey, Girl!)2021 · Альбом · VR
Релиз Hey, Tu!
Hey, Tu!2021 · Альбом · Starchild
Релиз Stick Up
Stick Up2020 · Сингл · Starchild

Похожие альбомы

Релиз Golgotha
Golgotha2015 · Альбом · W.A.S.P.
Релиз Зеркало судьбы
Зеркало судьбы2019 · Альбом · Catharsis
Релиз Conqueress - Forever Strong And Proud
Conqueress - Forever Strong And Proud2023 · Альбом · Doro
Релиз The Revenge
The Revenge2007 · Альбом · Allen/Lande
Релиз Flesh & Blood (Deluxe Edition)
Flesh & Blood (Deluxe Edition)2019 · Альбом · Whitesnake
Релиз Shehili
Shehili2019 · Альбом · Myrath
Релиз Мотиватор
Мотиватор2022 · Альбом · ТрумэN
Релиз Condition Hüman
Condition Hüman2015 · Альбом · Queensrÿche
Релиз Hair Metal
Hair Metal2016 · Альбом · Various Artists
Релиз Mana
Mana2019 · Альбом · UNTO OTHERS
Релиз Empyre
Empyre2015 · Альбом · Burning Point
Релиз Defenders of the Crown
Defenders of the Crown2016 · Альбом · Human Fortress

Похожие артисты

Starchild
Артист

Starchild

Kolya Funk
Артист

Kolya Funk

Alexandra Ungureanu
Артист

Alexandra Ungureanu

Morris
Артист

Morris

Andreea Banica
Артист

Andreea Banica

Eddie G
Артист

Eddie G

Danny
Артист

Danny

Dj Maxwell
Артист

Dj Maxwell

3rei Sud Est
Артист

3rei Sud Est

Nora & Chris
Артист

Nora & Chris

NADI
Артист

NADI

Bro
Артист

Bro

Glance
Артист

Glance