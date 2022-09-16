О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Andreas Frese

Andreas Frese

,

Tristan Meister

,

Maximilian Vogt

и 

ещё 5

Сингл  ·  2022

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

#Классическая
Andreas Frese

Артист

Andreas Frese

Релиз Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

#

Название

Альбом

1

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: I. Solo und Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: I. Solo und Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

4:40

2

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: II. Solo und Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: II. Solo und Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

1:24

3

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: III. Bariton-Solo

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: III. Bariton-Solo

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

3:20

4

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: IV. Soloquartett

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: IV. Soloquartett

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:11

5

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: V. Solo und Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: V. Solo und Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

4:04

6

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: Vi. Sopran-Solo

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: Vi. Sopran-Solo

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:50

7

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: VII. Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: VII. Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

5:06

8

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: VIII. Duett

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: VIII. Duett

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

1:53

9

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: IX. Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: IX. Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:02

10

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: X. Bariton-Solo

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: X. Bariton-Solo

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:18

11

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: XI. Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: XI. Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

3:53

12

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: XII. Bariton-Solo

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: XII. Bariton-Solo

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

3:23

13

Трек Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: XIII. Chor

Hafis, Op. 56 - Eine Liederreihe: XIII. Chor

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

7:53

14

Трек Der letzte Tanz

Der letzte Tanz

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:03

15

Трек Der Liebesbote

Der Liebesbote

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:52

16

Трек Der alte Schäfer

Der alte Schäfer

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:51

17

Трек Die Sternlein

Die Sternlein

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2:43

18

Трек Der Zaubermantel, Op. 55: Der Zaubermantel

Der Zaubermantel, Op. 55: Der Zaubermantel

Vox Quadrata

,

Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

21:34

Информация о правообладателе: Rondeau Production
