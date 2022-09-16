Max Reger: Das Werk für Männerchor Vol. 3 - Max Reger: The Works for Men's Choir, Vol. 3

2024 · Альбом · Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Max Reger: Das Werk für Männerchor Vol. 3: Trost, Op. 15,10

2024 · Сингл · Tristan Meister

Max Reger: Das Werk für Männerchor Vol. 3: Traum durch die Dämmerung, Op. 35,3

2024 · Сингл · Tristan Meister

Max Reger: Das Werk für Männerchor Vol. 3: Das Blatt im Buche, Op. 15,2

2024 · Сингл · Tristan Meister

Max Reger: Das Werk für Männerchöre Vol. 3: Nelken, Op. 15,3

2024 · Сингл · Tristan Meister

Friedrich Gernsheim: Hafis, Op. 56; Werke für gemischten Chor

2022 · Сингл · Andreas Frese

Friedrich Gernsheim: Chor I from the Liederzyklus Hafis, Op. 56

2022 · Сингл · Andreas Frese

Friedrich Gernsheim: Chor VII from the Liederzyklus Hafis, Op. 56

2022 · Сингл · Tristan Meister

Das heiße Herz

2022 · Альбом · Christian Immler

The Stream in the Valley