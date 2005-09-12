Сингл · 2005
Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert
1
1:57
1:57
2
2:45
2:45
3
1:58
1:58
4
Drei Motetten, Op. 110: III. Wenn wir in höchsten Nöten sein
3:14
3:14
5
3:17
3:17
6
3:40
3:40
7
3:26
3:26
8
3:26
3:26
9
4:07
4:07
10
Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: I. Mein Gott, warum hast du mich verlassen
2:46
2:46
11
Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: II. Mein Gott, des Tages rufe ich
3:19
3:19
12
Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: III. Aber du bist heilig
2:56
2:56
13
4:00
4:00
14
3:18
3:18
15
5:03
5:03
16
5:17
5:17
17
Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: I. Der Schnee in der Sonne
1:02
1:02
18
Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: II. Die Rose
1:29
1:29
19
Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: III. Das Allersüßeste
1:34
1:34
20
Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: IV. Der Mensch ist eine Kohle
1:54
1:54
21
Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: V. Die gelassene Schönheit
1:50
1:50
