Heinrich von Herzogenberg

Heinrich von Herzogenberg

,

Arnold Mendelssohn

,

Georg Christoph Biller

и 

ещё 3

Сингл  ·  2005

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

#Классическая

1 лайк

Heinrich von Herzogenberg

Артист

Heinrich von Herzogenberg

Релиз Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

#

Название

Альбом

1

Трек Herr, du bist würdig zu nehmen Preis

Herr, du bist würdig zu nehmen Preis

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:57

2

Трек Drei Motetten, Op. 110: I. Ich aber bin elend

Drei Motetten, Op. 110: I. Ich aber bin elend

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

2:45

3

Трек Motetten, Op. 110 Nr. I-III: Ach, arme Welt

Motetten, Op. 110 Nr. I-III: Ach, arme Welt

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:58

4

Трек Drei Motetten, Op. 110: III. Wenn wir in höchsten Nöten sein

Drei Motetten, Op. 110: III. Wenn wir in höchsten Nöten sein

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:14

5

Трек Durchdringe die Sphären in jauchzenden Chören

Durchdringe die Sphären in jauchzenden Chören

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Konstanze Beyer

,

Benedek Csalog

,

Hartmut Becker

,

Claus-Peter Nebelung

,

Ullrich Bohme

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:17

6

Трек Lasst uns mit ehrfurchtsvollem Dank

Lasst uns mit ehrfurchtsvollem Dank

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:40

7

Трек Dir tönt der Himmel Harfenklang

Dir tönt der Himmel Harfenklang

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Konstanze Beyer

,

Benedek Csalog

,

Hartmut Becker

,

Claus-Peter Nebelung

,

Almuth Reuther

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:26

8

Трек Der 43. Psalm: Richte mich, Gott

Der 43. Psalm: Richte mich, Gott

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:26

9

Трек Nimm von uns, Herr Gott: Nimm von uns, Herr Gott

Nimm von uns, Herr Gott: Nimm von uns, Herr Gott

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

4:07

10

Трек Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: I. Mein Gott, warum hast du mich verlassen

Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: I. Mein Gott, warum hast du mich verlassen

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

2:46

11

Трек Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: II. Mein Gott, des Tages rufe ich

Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: II. Mein Gott, des Tages rufe ich

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:19

12

Трек Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: III. Aber du bist heilig

Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Op. 42: III. Aber du bist heilig

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Richard Mauersberger

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

2:56

13

Трек Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Richard Mauersberger

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

4:00

14

Трек Gib dich zufrieden und sei stille

Gib dich zufrieden und sei stille

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Richard Mauersberger

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

3:18

15

Трек Tröste uns, Gott, unser Heiland

Tröste uns, Gott, unser Heiland

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

5:03

16

Трек Der Herr ist mein Hirte: Der Herr ist mein Hirte

Der Herr ist mein Hirte: Der Herr ist mein Hirte

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Mathias Monrad Moller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

5:17

17

Трек Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: I. Der Schnee in der Sonne

Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: I. Der Schnee in der Sonne

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:02

18

Трек Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: II. Die Rose

Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: II. Die Rose

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:29

19

Трек Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: III. Das Allersüßeste

Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: III. Das Allersüßeste

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:34

20

Трек Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: IV. Der Mensch ist eine Kohle

Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: IV. Der Mensch ist eine Kohle

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:54

21

Трек Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: V. Die gelassene Schönheit

Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: V. Die gelassene Schönheit

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

1:50

22

Трек Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: Vi. Der Adler fliegt hoch

Sechs Chorsätze nach Spruchdichtungen des Angelus Silesius: Vi. Der Adler fliegt hoch

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

Der Thomanerchor im 19. Jahrhundert

2:06

Информация о правообладателе: Rondeau Production
