Susanne Bernhard

Susanne Bernhard

,

Maria Graf

,

Roland Buchner

и 

ещё 1

Сингл  ·  2021

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

#Классическая
Susanne Bernhard

Артист

Susanne Bernhard

Релиз Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

#

Название

Альбом

1

Трек Hymn to the Virgin

Hymn to the Virgin

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

3:08

2

Трек Suite Für Harfe, Op. 83: 1. Overture

Suite Für Harfe, Op. 83: 1. Overture

Maria Graf

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

3:09

3

Трек Suite Für Harfe, Op. 83: 2. Toccata

Suite Für Harfe, Op. 83: 2. Toccata

Maria Graf

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:36

4

Трек Suite Für Harfe, Op. 83: 3. Nocturne

Suite Für Harfe, Op. 83: 3. Nocturne

Maria Graf

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

2:24

5

Трек Suite Für Harfe, Op. 83: 4. Fugue

Suite Für Harfe, Op. 83: 4. Fugue

Maria Graf

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:06

6

Трек Suite Für Harfe, Op. 83: 5. Hymn

Suite Für Harfe, Op. 83: 5. Hymn

Maria Graf

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

4:46

7

Трек A Birthday Hansel, Op. 92

A Birthday Hansel, Op. 92

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

18:56

8

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 1 Procession

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 1 Procession

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:04

9

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 2 Wolcum Yole!

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 2 Wolcum Yole!

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:28

10

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 3 There Is No Rose

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 3 There Is No Rose

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

2:38

11

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 4 That Yonge Child

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 4 That Yonge Child

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:59

12

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: Balulalow

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: Balulalow

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:28

13

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 5 as Dew in Aprille

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 5 as Dew in Aprille

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:05

14

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 6 This Little Babe

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 6 This Little Babe

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:32

15

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 7 Interlude

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 7 Interlude

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

3:49

16

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 8 in Freezing Winter Night

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 8 in Freezing Winter Night

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

3:14

17

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 9 Spring Carol

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 9 Spring Carol

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:20

18

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 10 Deo Gracias

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 10 Deo Gracias

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:22

19

Трек A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 11 Recession

A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 11 Recession

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:11

20

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Lord! I Married Me a Wife

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Lord! I Married Me a Wife

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:14

21

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): She's Like the Swallow

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): She's Like the Swallow

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

2:31

22

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Lemady

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Lemady

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:39

23

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bonny at Morn

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bonny at Morn

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

3:16

24

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

2:36

25

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): David of the White Rock

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): David of the White Rock

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

2:29

26

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): The False Knight Upon the Road

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): The False Knight Upon the Road

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

3:54

27

Трек Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bird Scarer's Song

Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bird Scarer's Song

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

1:12

28

Трек Deus in adjutorium meum

Deus in adjutorium meum

Regensburger Domspatzen

,

Susanne Bernhard

,

Roland Buchner

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)

4:53

Информация о правообладателе: Rondeau Production
