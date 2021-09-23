Susanne Bernhard
Maria Graf
Roland Buchner
ещё 1
Сингл · 2021
Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (Britten's Centenary)
#
Название
Альбом
1
3:08
2
3:09
3
1:36
4
2:24
5
1:06
6
4:46
7
18:56
8
1:04
9
1:28
10
A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 3 There Is No Rose
2:38
11
A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 4 That Yonge Child
1:59
12
1:28
13
A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 5 as Dew in Aprille
1:05
14
A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 6 This Little Babe
1:32
15
3:49
16
A Ceremony of Carols, Op. 28 No. 1-12: No. 8 in Freezing Winter Night
3:14
17
1:20
18
1:22
19
1:11
20
Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Lord! I Married Me a Wife
1:14
21
Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): She's Like the Swallow
2:31
22
1:39
23
3:16
24
Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): Bugeilio'r Gwenith Gwyn
2:36
25
Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): David of the White Rock
2:29
26
Folk Songs (Volkslieder-Arrangements): The False Knight Upon the Road
3:54
27
1:12
