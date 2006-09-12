Сингл · 2006
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
#
Название
Альбом
1
116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Das ist mir lieb, dass der Herr mein Stimm und Flehen höret
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
2:22
2
116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Stricke des Todes hatten mich umfangen
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
2:51
3
116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Der Herr ist gnädig und gerecht
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
1:57
4
116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Sei nun wieder zufrieden meine Seele
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
3:18
5
116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Ich will den heilsamen Kelch nehmen
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
2:33
6
116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: In den Höfen im Haus des Herren
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
1:28
7
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
4:42
8
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
7:04
9
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
4:10
10
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
1:50
11
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
3:52
12
Johannes-Passion, SWV 481: Jesu vor dem Hohen Rat und die Verleugnung des Petrus
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
5:21
13
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
5:51
14
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
1:51
15
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
6:36
16
Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
7:14
