Thomas Rothert

Thomas Rothert

,

Martin Hummel

,

Concertino Lüneburg

и 

ещё 5

Сингл  ·  2006

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

#Классическая
Thomas Rothert

Артист

Thomas Rothert

Релиз Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

#

Название

Альбом

1

Трек 116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Das ist mir lieb, dass der Herr mein Stimm und Flehen höret

116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Das ist mir lieb, dass der Herr mein Stimm und Flehen höret

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

2:22

2

Трек 116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Stricke des Todes hatten mich umfangen

116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Stricke des Todes hatten mich umfangen

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

2:51

3

Трек 116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Der Herr ist gnädig und gerecht

116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Der Herr ist gnädig und gerecht

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

1:57

4

Трек 116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Sei nun wieder zufrieden meine Seele

116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Sei nun wieder zufrieden meine Seele

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

3:18

5

Трек 116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Ich will den heilsamen Kelch nehmen

116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: Ich will den heilsamen Kelch nehmen

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

2:33

6

Трек 116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: In den Höfen im Haus des Herren

116. Psalm: "Das ist mir lieb", SWV 51: In den Höfen im Haus des Herren

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

1:28

7

Трек O Traurigkeit, o Herzeleid: Lamento

O Traurigkeit, o Herzeleid: Lamento

Thomas Rothert

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

4:42

8

Трек O Traurigkeit, o Herzeleid: Concertare

O Traurigkeit, o Herzeleid: Concertare

Thomas Rothert

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

7:04

9

Трек O Traurigkeit, o Herzeleid: Epitaph

O Traurigkeit, o Herzeleid: Epitaph

Thomas Rothert

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

4:10

10

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Eingang: Das Leiden und Sterben

Johannes-Passion, SWV 481: Eingang: Das Leiden und Sterben

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

1:50

11

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Gefangennahme

Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Gefangennahme

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Günter Leykam

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

3:52

12

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Jesu vor dem Hohen Rat und die Verleugnung des Petrus

Johannes-Passion, SWV 481: Jesu vor dem Hohen Rat und die Verleugnung des Petrus

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

,

Susanne Oehm-Henniger

,

Bernhard Schneider

,

Andreas Schmidt

,

Günter Leykam

,

Helmut Hänsel

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

5:21

13

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Verhör vor Pilatus

Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Verhör vor Pilatus

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Martin Hummel

,

Günter Leykam

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

5:51

14

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Geißelung und Verspottung

Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Geißelung und Verspottung

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Martin Hummel

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

1:51

15

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Verurteilung

Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Verurteilung

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Martin Hummel

,

Günter Leykam

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

6:36

16

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Kreuzigung und Tod

Johannes-Passion, SWV 481: Jesu Kreuzigung und Tod

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Martin Hummel

,

Günter Leykam

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

7:14

17

Трек Johannes-Passion, SWV 481: Beschluss: O hilf Christe, Gottes Sohn

Johannes-Passion, SWV 481: Beschluss: O hilf Christe, Gottes Sohn

Concertino Lüneburg

,

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Karl Rathgeber

Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb

2:18

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Релиз Heinrich Schütz: Johannes-Passion / St John Passion, Psalm 116: Das ist mir lieb
