О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michaela Hasselt

Michaela Hasselt

,

Johann Gottlieb Janitsch

,

Hildegard Saretz

и 

ещё 3

Сингл  ·  2012

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

#Классическая

1 лайк

Michaela Hasselt

Артист

Michaela Hasselt

Релиз Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

#

Название

Альбом

1

Трек Divertimento D-Dur (Für 2 Cembali): 1. Allegro con spirito

Divertimento D-Dur (Für 2 Cembali): 1. Allegro con spirito

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

3:35

2

Трек Divertimento D-Dur (Für 2 Cembali): 2. Rondo: Allegretto

Divertimento D-Dur (Für 2 Cembali): 2. Rondo: Allegretto

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

2:41

3

Трек Konzert für 2 Cembali B-Dur B:XIII:45: 1. Allegro

Konzert für 2 Cembali B-Dur B:XIII:45: 1. Allegro

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

6:20

4

Трек Konzert für 2 Cembali B-Dur B:XIII:45: 2. Adagio

Konzert für 2 Cembali B-Dur B:XIII:45: 2. Adagio

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

6:09

5

Трек Konzert für 2 Cembali B-Dur B:XIII:45: 3. Vivace

Konzert für 2 Cembali B-Dur B:XIII:45: 3. Vivace

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

4:44

6

Трек Quartett No. 7 C-Moll (Für 2 Cembali): 1. Poco largo

Quartett No. 7 C-Moll (Für 2 Cembali): 1. Poco largo

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

2:11

7

Трек Quartett No. 7 C-Moll (Für 2 Cembali): 2. Alla breve

Quartett No. 7 C-Moll (Für 2 Cembali): 2. Alla breve

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

2:43

8

Трек Quartett No. 7 C-Moll (Für 2 Cembali): 3. Allegretto

Quartett No. 7 C-Moll (Für 2 Cembali): 3. Allegretto

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

4:28

9

Трек Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 1. Allegro moderato

Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 1. Allegro moderato

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

6:41

10

Трек Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 2. Largo

Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 2. Largo

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

6:43

11

Трек Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 3. Presto

Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 3. Presto

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

3:40

12

Трек Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 1: La coquette

Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 1: La coquette

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

3:23

13

Трек Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 2: Le Diable qui danse avec sa belle mere

Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 2: Le Diable qui danse avec sa belle mere

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

1:51

14

Трек Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 3: L'animable tempo di Minuette

Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 3: L'animable tempo di Minuette

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

3:41

15

Трек Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 4: Le pour et le contre

Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 4: Le pour et le contre

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

2:18

16

Трек Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 5: La savojarde

Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 5: La savojarde

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

1:30

17

Трек Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 6: Les métamorphoses d'arlequin

Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 6: Les métamorphoses d'arlequin

Hildegard Saretz

,

Michaela Hasselt

Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo

2:01

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз The Oboe in Dresden
The Oboe in Dresden2019 · Альбом · Xenia Löffler
Релиз Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo2012 · Сингл · Michaela Hasselt

Похожие артисты

Michaela Hasselt
Артист

Michaela Hasselt

Sonia Tedla
Артист

Sonia Tedla

Claudio Monteverdi
Артист

Claudio Monteverdi

Johann Joseph Fux
Артист

Johann Joseph Fux

London Baroque
Артист

London Baroque

Gianluca Ferrarini
Артист

Gianluca Ferrarini

Nigel Rogers
Артист

Nigel Rogers

Anna Simboli
Артист

Anna Simboli

Heinrich Schütz
Артист

Heinrich Schütz

Anna Fraser
Артист

Anna Fraser

Magdalene Harer
Артист

Magdalene Harer

Silvia Picollo
Артист

Silvia Picollo

Matteo Bellotto
Артист

Matteo Bellotto