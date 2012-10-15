Сингл · 2012
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
1
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
3:35
2
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
2:41
3
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
6:20
4
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
6:09
5
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
4:44
6
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
2:11
7
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
2:43
8
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
4:28
9
Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 1. Allegro moderato
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
6:41
10
Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 2. Largo
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
6:43
11
Konzert für Klavier und Streicher No. 6 F-Dur Hob. XVIII:6 (Für Cembalo und Hammerflügel): 3. Presto
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
3:40
12
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
3:23
13
Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 2: Le Diable qui danse avec sa belle mere
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
1:51
14
Pièces No. 1-6 (Für 2 Cembali): No. 3: L'animable tempo di Minuette
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
3:41
15
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
2:18
16
Der stille Kurfürst - Werke für Cembalo-Duo
1:30
