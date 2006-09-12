О нас

Susanne Krumbiegel

Susanne Krumbiegel

,

Georg Christoph Biller

,

Thomanerchor Leipzig

и 

ещё 4

Сингл  ·  2006

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

#Классическая
Susanne Krumbiegel

Артист

Susanne Krumbiegel

Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

#

Название

Альбом

1

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Requiem aeternam dona eis, Domine

Requiem D-Moll, KV 626: Requiem aeternam dona eis, Domine

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Jutta Böhnert

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

4:23

2

Трек Requiem D-Moll (KV 626): Kyrie eleison

Requiem D-Moll (KV 626): Kyrie eleison

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

2:41

3

Трек Requiem D-Moll (KV 626): Dies Irae

Requiem D-Moll (KV 626): Dies Irae

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

1:50

4

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Tuba mirum spargens sonum

Requiem D-Moll, KV 626: Tuba mirum spargens sonum

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Jutta Böhnert

,

Susanne Krumbiegel

,

Martin Petzold

,

Gotthold Schwarz

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

3:23

5

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Rex tremendae majestatis

Requiem D-Moll, KV 626: Rex tremendae majestatis

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

1:56

6

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Recordare, Jesu pie

Requiem D-Moll, KV 626: Recordare, Jesu pie

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Jutta Böhnert

,

Susanne Krumbiegel

,

Martin Petzold

,

Gotthold Schwarz

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

5:13

7

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Confutatis maledictis

Requiem D-Moll, KV 626: Confutatis maledictis

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

2:43

8

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Lacrimosa dies illa

Requiem D-Moll, KV 626: Lacrimosa dies illa

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

3:16

9

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Domine, Jesu Christe

Requiem D-Moll, KV 626: Domine, Jesu Christe

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Jutta Böhnert

,

Susanne Krumbiegel

,

Martin Petzold

,

Gotthold Schwarz

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

3:36

10

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Hostias et preces, tibi, Domine

Requiem D-Moll, KV 626: Hostias et preces, tibi, Domine

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

3:48

11

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Sanctus, Dominus Deus Sabaoth

Requiem D-Moll, KV 626: Sanctus, Dominus Deus Sabaoth

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

1:28

12

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Benedictus qui venit in nomine Domini

Requiem D-Moll, KV 626: Benedictus qui venit in nomine Domini

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Jutta Böhnert

,

Susanne Krumbiegel

,

Martin Petzold

,

Gotthold Schwarz

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

5:15

13

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

Requiem D-Moll, KV 626: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

3:11

14

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Lux aeterna luceat eis, Domine

Requiem D-Moll, KV 626: Lux aeterna luceat eis, Domine

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Jutta Böhnert

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

2:39

15

Трек Requiem D-Moll, KV 626: Cum sanctis tuis in aeternum

Requiem D-Moll, KV 626: Cum sanctis tuis in aeternum

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem D-Moll / Requiem D Minor KV 626

2:31

Информация о правообладателе: Rondeau Production
