Pierre de La Rue

Pierre de La Rue

,

Guillaume de Machaut

,

Giovanni Pierluigi de Palestrina

и 

ещё 3

Сингл  ·  2017

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

#Классическая

3 лайка

Pierre de La Rue

Артист

Pierre de La Rue

Релиз Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

#

Название

Альбом

1

Трек Ave Maria

Ave Maria

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:03

2

Трек Messe de Nostre Dame: 1. Kyrie

Messe de Nostre Dame: 1. Kyrie

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

4:23

3

Трек Messe de Nostre Dame: 2. Gloria

Messe de Nostre Dame: 2. Gloria

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

5:13

4

Трек Messe de Nostre Dame: 3. Credo

Messe de Nostre Dame: 3. Credo

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

8:04

5

Трек Messe de Nostre Dame: 4. Sanctus - Benedictus

Messe de Nostre Dame: 4. Sanctus - Benedictus

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

4:03

6

Трек Messe de Nostre Dame: 5. Agnus Dei

Messe de Nostre Dame: 5. Agnus Dei

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

3:21

7

Трек Messe de Nostre Dame: 6. Ite missa est

Messe de Nostre Dame: 6. Ite missa est

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

1:14

8

Трек Ave Maris Stella

Ave Maris Stella

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

5:01

9

Трек Magnificat: 1. Magnificat anima mea Dominum - Et exultavit spiritus meus

Magnificat: 1. Magnificat anima mea Dominum - Et exultavit spiritus meus

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:28

10

Трек Magnificat: 2. Quia respexit humilitatem ancillae suae - Quia fecit mihi magna qui potens est

Magnificat: 2. Quia respexit humilitatem ancillae suae - Quia fecit mihi magna qui potens est

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:34

11

Трек Magnificat: 3. Et misericordia eius a progenie - Fecit potentiam in brachio suo

Magnificat: 3. Et misericordia eius a progenie - Fecit potentiam in brachio suo

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:53

12

Трек Magnificat: 4. Deposuit potentes - Esurientes implevit bonis

Magnificat: 4. Deposuit potentes - Esurientes implevit bonis

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:29

13

Трек Magnificat: 5. Suscepit Israel puerum suum - Sicut locutus est ad patres nostros

Magnificat: 5. Suscepit Israel puerum suum - Sicut locutus est ad patres nostros

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:39

14

Трек Magnificat: 6. Gloria Patri et Filio et Spiriitui Sancto - Sicut erat in principio

Magnificat: 6. Gloria Patri et Filio et Spiriitui Sancto - Sicut erat in principio

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

2:07

15

Трек Ave Maria

Ave Maria

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

3:36

16

Трек Stabat Mater

Stabat Mater

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

1:34

17

Трек Mariánské Ave

Mariánské Ave

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

1:58

18

Трек Salve Regina

Salve Regina

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

3:51

19

Трек Ave Maria virgo serena

Ave Maria virgo serena

Vienna Vocal Consort

Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

5:49

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

