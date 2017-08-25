Сингл · 2017
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
5
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
4:03
6
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
3:21
7
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
1:14
9
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
2:28
10
Magnificat: 2. Quia respexit humilitatem ancillae suae - Quia fecit mihi magna qui potens est
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
2:34
11
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
2:53
12
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
2:29
13
Magnificat: 5. Suscepit Israel puerum suum - Sicut locutus est ad patres nostros
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
2:39
14
Magnificat: 6. Gloria Patri et Filio et Spiriitui Sancto - Sicut erat in principio
Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame
2:07
