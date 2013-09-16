О нас

Hubert Buchberger

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

и 

ещё 1

Сингл  ·  2013

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

#Классическая
Hubert Buchberger

Артист

Hubert Buchberger

Релиз Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

#

Название

Альбом

1

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Aria (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Aria (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

3:59

2

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 1 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 1 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:46

3

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 2 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 2 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:50

4

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 3: Canone All' Unisono (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 3: Canone All' Unisono (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:08

5

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 4 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 4 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:17

6

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 5 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 5 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:23

7

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 6: Canone Alla Seconda (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 6: Canone Alla Seconda (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:36

8

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 7: Al Tempo Di Giga (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 7: Al Tempo Di Giga (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:50

9

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 8 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 8 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:48

10

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 9: Canone Alla Terza (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 9: Canone Alla Terza (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:21

11

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 10: Fughetta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 10: Fughetta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:36

12

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 11 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 11 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:02

13

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 12: Canone Alla Quarta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 12: Canone Alla Quarta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:06

14

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

6:08

15

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 14 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 14 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:09

16

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 15: Canone Alla Quinta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 15: Canone Alla Quinta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

3:56

17

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 16: Overtüre (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 16: Overtüre (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:38

18

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 17 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 17 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:48

19

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 18: Canone Alla Sesta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 18: Canone Alla Sesta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:31

20

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 19 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 19 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:39

21

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 20 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 20 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:56

22

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 21: Canone Alla Septima (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 21: Canone Alla Septima (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

3:00

23

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 22 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 22 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:28

24

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 23 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 23 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:09

25

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 24: Canone All' Ottava (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 24: Canone All' Ottava (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:49

26

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 25: Adagio (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 25: Adagio (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

9:54

27

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 26 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 26 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:12

28

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 27: Canone Alla Nona (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 27: Canone Alla Nona (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:56

29

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 28 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 28 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:07

30

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 29 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 29 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:20

31

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Variation 30: Quodilbet (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Variation 30: Quodilbet (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

1:52

32

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Aria da Capo (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Goldberg Variations, BWV 988: Aria da Capo (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)

Hubert Buchberger

,

Valentin Eichler

,

Luise Buchberger

,

Dmitry Sitkovetsky

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio

2:27

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Релиз Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio2013 · Сингл · Hubert Buchberger

