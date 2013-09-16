Сингл · 2013
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
#
Название
Альбом
1
Goldberg Variations, BWV 988: Aria (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
3:59
2
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 1 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:46
3
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 2 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:50
4
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 3: Canone All' Unisono (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:08
5
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 4 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:17
6
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 5 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:23
7
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 6: Canone Alla Seconda (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:36
8
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 7: Al Tempo Di Giga (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:50
9
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 8 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:48
10
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 9: Canone Alla Terza (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:21
11
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 10: Fughetta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:36
12
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 11 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:02
13
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 12: Canone Alla Quarta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:06
14
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
6:08
15
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 14 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:09
16
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 15: Canone Alla Quinta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
3:56
17
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 16: Overtüre (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:38
18
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 17 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:48
19
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 18: Canone Alla Sesta (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:31
20
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 19 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:39
21
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 20 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:56
22
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 21: Canone Alla Septima (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
3:00
23
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 22 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:28
24
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 23 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:09
25
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 24: Canone All' Ottava (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:49
26
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 25: Adagio (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
9:54
27
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 26 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:12
28
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 27: Canone Alla Nona (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:56
29
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 28 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:07
30
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 29 (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
2:20
31
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 30: Quodilbet (Arr. For String Trio by Dmitry Sitkovetsky)
Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, Arranged for String Trio
1:52
