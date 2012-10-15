О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Luigi Boccherini

,

Quartetto di Cremona

,

Giacomo Puccini

и 

ещё 2

Сингл  ·  2012

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

#Классическая
Артист

Релиз Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

#

Название

Альбом

1

Трек String Quartet D Major: 1. Allegro Moderato

String Quartet D Major: 1. Allegro Moderato

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

9:06

2

Трек String Quartet D Major: 2. Tema Con Variazioni

String Quartet D Major: 2. Tema Con Variazioni

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

6:33

3

Трек String Quartet D Major: 3. Intermezzo

String Quartet D Major: 3. Intermezzo

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

7:44

4

Трек String Quartet D Major: 4. Finale

String Quartet D Major: 4. Finale

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

7:27

5

Трек Chrysanthemen (Crisantemi)

Chrysanthemen (Crisantemi)

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

6:12

6

Трек String Quartet E Minor: 1. Allegro

String Quartet E Minor: 1. Allegro

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

7:42

7

Трек String Quartet E Minor: 2. Andantino

String Quartet E Minor: 2. Andantino

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

7:58

8

Трек String Quartet E Minor: 3. Prestissimo

String Quartet E Minor: 3. Prestissimo

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

2:48

9

Трек String Quartet E Minor: 4. Scherzo: Fuga

String Quartet E Minor: 4. Scherzo: Fuga

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

4:26

10

Трек String Quartet C Major, Op. 2 No. 6: 1. Allegretto Spirituoso

String Quartet C Major, Op. 2 No. 6: 1. Allegretto Spirituoso

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

5:02

11

Трек String Quartet C Major, Op. 2 No. 6: 2. Largo

String Quartet C Major, Op. 2 No. 6: 2. Largo

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

3:07

12

Трек String Quartet C Major, Op. 2 No. 6: 3. Menuetto - Trio

String Quartet C Major, Op. 2 No. 6: 3. Menuetto - Trio

Quartetto di Cremona

Quartetto Di Cremona: String Quartets by Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi and Luigi Boccherini (Italian Journey)

2:39

Информация о правообладателе: Rondeau Production
