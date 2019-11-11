О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bruce Chianese

Bruce Chianese

,

Geoff Levin

Альбом  ·  2019

Soft and Lite

#Нью-эйдж
Bruce Chianese

Артист

Bruce Chianese

Релиз Soft and Lite

#

Название

Альбом

1

Трек Brilliant Designs

Brilliant Designs

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:08

2

Трек Contemplation

Contemplation

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:16

3

Трек Good Ideas

Good Ideas

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:42

4

Трек Modern Motion

Modern Motion

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:30

5

Трек Better and Better

Better and Better

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

3:50

6

Трек Warm and Fuzzy

Warm and Fuzzy

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

5:25

7

Трек Music Box Galaxy

Music Box Galaxy

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:25

8

Трек Motion of Wonder

Motion of Wonder

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:30

9

Трек Lateral Lines

Lateral Lines

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:38

10

Трек Thoughtful Guitar

Thoughtful Guitar

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

2:19

11

Трек Smooth Flow

Smooth Flow

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

3:48

12

Трек Soft and Lite

Soft and Lite

Geoff Levin

,

Bruce Chianese

Soft and Lite

3:13

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Songs of Change
Songs of Change2025 · Альбом · Geoff Levin
Релиз Chalk Zone (Original Score)
Chalk Zone (Original Score)2023 · Альбом · Geoff Levin
Релиз Soft and Lite
Soft and Lite2019 · Альбом · Bruce Chianese
Релиз Soft Touch
Soft Touch2010 · Альбом · Ian Seeberg
Релиз Keep It Lite
Keep It Lite2007 · Альбом · Bruce Chianese
Релиз Sweeps & Image
Sweeps & Image2003 · Альбом · Bruce Chianese
Релиз Intense Dramatic Themes
Intense Dramatic Themes2002 · Альбом · Bruce Chianese
Релиз Get The Funk!
Get The Funk!2000 · Альбом · Bruce Chianese
Релиз Logos, Fanfares & Opens
Logos, Fanfares & Opens1999 · Альбом · Geoff Levin

Похожие артисты

Bruce Chianese
Артист

Bruce Chianese

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож