Dieter Reith

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

Сингл  ·  1997

It's Christmas Time

#Классическая
Dieter Reith

Артист

Dieter Reith

Релиз It's Christmas Time

#

Название

Альбом

1

Трек Merry Christmas Everywhere

Merry Christmas Everywhere

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:17

2

Трек Jingle Bells

Jingle Bells

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:34

3

Трек Joy to the World

Joy to the World

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:16

4

Трек O Christmas Tree

O Christmas Tree

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:14

5

Трек The First Noel

The First Noel

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:44

6

Трек Santa Claus

Santa Claus

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

1:38

7

Трек Silent Night

Silent Night

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:55

8

Трек Little Christmas Bell

Little Christmas Bell

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:22

9

Трек It's Christmas Time

It's Christmas Time

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:15

10

Трек We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:02

11

Трек Deck the Halls

Deck the Halls

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

1:53

12

Трек Candles on the Christmas Tree

Candles on the Christmas Tree

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:20

13

Трек He Is Born the Holy Child

He Is Born the Holy Child

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

3:06

14

Трек Snowflakes

Snowflakes

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:36

15

Трек O Little Town of Bethlehem

O Little Town of Bethlehem

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:54

16

Трек Sweet Christmas Bells

Sweet Christmas Bells

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:49

17

Трек The First Noel (Instrumental Version)

The First Noel (Instrumental Version)

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:44

18

Трек Silent Night (Instrumental Version)

Silent Night (Instrumental Version)

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:56

19

Трек It's Christmas Time (Instrumental Version)

It's Christmas Time (Instrumental Version)

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

2:15

20

Трек He Is Born the Holy Child (Instrumental Version)

He Is Born the Holy Child (Instrumental Version)

Dieter Reith

,

SWF Orchestra

It's Christmas Time

3:06

Информация о правообладателе: Sonoton Music
