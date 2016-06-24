О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Craig Morris

Craig Morris

,

Junkie Dred

,

Sinisa Cmrecak

Альбом  ·  2016

Techno-Ology

#Техно

1 лайк

Craig Morris

Артист

Craig Morris

Релиз Techno-Ology

#

Название

Альбом

1

Трек You Get

You Get

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

4:10

2

Трек Meet Me at the Party

Meet Me at the Party

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

3:38

3

Трек Cimmerian

Cimmerian

Craig Morris

,

Junkie Dred

Techno-Ology

4:21

4

Трек Let's Have Some Fun

Let's Have Some Fun

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

5:49

5

Трек Decayer

Decayer

Craig Morris

,

Junkie Dred

Techno-Ology

2:21

6

Трек Fckt Vox

Fckt Vox

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

5:05

7

Трек Graveyard

Graveyard

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

3:35

8

Трек Hi Tek

Hi Tek

Craig Morris

,

Junkie Dred

Techno-Ology

3:31

9

Трек Wonderful

Wonderful

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

4:04

10

Трек Hegira

Hegira

Craig Morris

,

Junkie Dred

Techno-Ology

2:56

11

Трек Dark Daze

Dark Daze

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

3:11

12

Трек Way up North

Way up North

Sinisa Cmrecak

,

Craig Morris

Techno-Ology

4:36

Информация о правообладателе: Sonoton Music
