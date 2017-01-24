О нас

Stephen Bulla

Stephen Bulla

,

Jeff Kidwell

Альбом  ·  2017

More Than Quirky

Stephen Bulla

Артист

Stephen Bulla

Релиз More Than Quirky

#

Название

Альбом

1

Трек Idiot's Delight

Idiot's Delight

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:11

2

Трек March of the Clowns

March of the Clowns

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:03

3

Трек Wide Load

Wide Load

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:19

4

Трек Happy Hat Dance

Happy Hat Dance

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

1:59

5

Трек The Great Chase

The Great Chase

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:31

6

Трек More Than Quirky

More Than Quirky

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:09

7

Трек Skip and Scamper

Skip and Scamper

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:13

8

Трек Mysteries of the Night

Mysteries of the Night

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:19

9

Трек Easy as Pie

Easy as Pie

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:12

10

Трек Slowly I Crept

Slowly I Crept

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:28

11

Трек I Was Only Kidding

I Was Only Kidding

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:02

12

Трек At the Last Bar

At the Last Bar

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:13

13

Трек Psychotic Face Paint

Psychotic Face Paint

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:06

14

Трек Fly in My Soap

Fly in My Soap

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:15

15

Трек Teetering Giant

Teetering Giant

Jeff Kidwell

,

Stephen Bulla

More Than Quirky

2:17

Информация о правообладателе: Sonoton Music
